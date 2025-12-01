A- A+

Jamaica obtém pacote de ajuda de R$ 35 bi após furação Melissa

A Jamaica recebeu um pacote de ajuda internacional de 6,7 bilhões de dólares (35 bilhões de reais) em três anos após o furacão Melissa causar danos estimados em 8,8 bilhões (47 bilhões de reais), anunciaram nesta segunda-feira(1º) vários bancos de desenvolvimento.

A ilha caribenha foi gravemente afetada pela passagem do furacão no final de outubro e novembro. Melissa foi considerado o pior desastre climático na história do país, com danos equivalentes a 30% do PIB, segundo o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).

O apoio de organizações como o Banco Mundial (BM), o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) ocorreu a pedido do primeiro-ministro Andrew Holness.

"Este esforço coordenado reflete o compromisso unificado para ajudar a Jamaica a continuar uma recuperação com responsabilidade fiscal e a longo prazo", indicaram os bancos em um comunicado conjunto.

A tempestade deixou quase cinco milhões de toneladas de destroços, que bloquearam as vias e interromperam o acesso a serviços básicos.

O balanço do furacão é de 32 mortos.

O novo pacote de ajuda inclui 3,6 bilhões de dólares de financiamento que em sua maioria provêm do banco de desenvolvimento da América Latina e do Caribe CAF. Enquanto o BID e o BM entregarão até 1 bilhão cada um.

