Jamaica receberá US$ 150 milhões do seguro de catástrofes do BM após furacão Melissa

A Jamaica receberá 150 milhões de dólares (cerca de 803,4 milhões de reais) do seguro contra catástrofes naturais que contratou com o Banco Mundial (BM) após o devastador furacão Melissa, segundo um comunicado divulgado pela instituição nesta sexta-feira (7).

A partir da análise de um organismo independente, o BM considera que o impacto do Melissa qualifica "para um reembolso total de Título de Catástrofe do Banco Mundial, que oferece à Jamaica proteção financeira contra desastres naturais específicos", explicou o comunicado.

Em 2021, o BM emitiu um título de seguro para catástrofes naturais financiado por doações internacionais para a Jamaica. Esta emissão, que cobria a apólice de seguro do país, foi renovada em 2024 por mais três temporadas (até 2027).

"Sendo um dos países mais expostos a desastres naturais, a Jamaica conta com uma estratégia bem desenvolvida de financiamento para riscos de desastres", destacou o comunicado.

O BM assegurou que também tem preparado todo um leque de recursos financeiros e ajudas de emergência para a Jamaica.

Melissa, o pior furacão em cerca de um século na Jamaica, causou pelo menos 60 mortes e grandes danos materiais durante sua passagem pelo Caribe no final de outubro.

Somente na Jamaica, as perdas poderiam ser equivalentes ao PIB anual do país, segundo Nahuel Arenas, chefe do escritório das Nações Unidas para a Redução do Risco de Desastres para as Américas e Caribe.

A Jamaica é a única ilha caribenha que conta com este tipo de seguro contra catástrofes naturais, segundo fontes do BM.

O BM possui títulos de seguro similares para desastres naturais (furacões, terremotos, secas, entre outros) com México, Chile, Colômbia, Uruguai e Peru.

