Jamie Lee Curtis comemora 25 anos sóbria após vício em opiáceos: 'Um dia de cada vez'

A atriz vencedora do Oscar Jamie Lee Curtis usou seu perfil no Instagram para comemorar que está "limpa e sóbria" há 25 anos. "Um dia de cada vez. 9.125 deles", escreveu Curtis, que lutou contra um vício em opiáceos.



"O que há dentro, como cantou meu velho amigo Adam, é uma sensação de calma, serenidade, propósito e a maior sensação de que não estou sozinho. Que muitos outros compartilham a mesma doença e solução", compartilhou a atriz na legenda de uma foto dela segurando um anel com as palavras "JLC Twenty Five" (Jamie Lee Curtis 25) e continuou: "para todos aqueles que lutam contra o vício e a vergonha, há outros aqui que se importam. Minha mão na sua".





A estrela de "Tudo em todo lugar ao mesmo tempo" e "Sexta-feira muito louca" trata abertamente sobre sua batalha contra o abuso de opiáceos. Ela revelou à revista Variety, em 2019, que ficou viciada depois de se submeter a uma cirurgia plástica de rotina para remover o inchaço dos olhos. "Eles me deram Vicodin como analgésico para algo que não era realmente doloroso", disse ela.

Ao programa "Morning Joe", da MSNBC, em julho do ano passado, Curtis contou que "gostava de sentir a agitação dos opiáceos" e que afirmou que, se o fentanil (analgésico opioide) estivesse "tão disponível quanto está hoje, nas ruas, estaria morta".



