Janeiro Branco: Imip promove ação voltada à saúde mental

Pacientes e funcionários do Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip) foram surpreendidos, nesta quarta-feira (24), por uma ação em alusão ao "Janeiro Branco", mês que traz conscientização sobre a saúde mental. O objetivo foi reunir as pessoas para um momento de reflexão sobre a importância de ter hábitos que favoreçam o bem-estar e também para identificar o momento de pedir ajuda.

Com o tema “Quem cuida da mente, cuida da vida”, a ação foi realizada pela equipe de psicologia da instituição e explanou sobre os cuidados com a saúde mental e emocional da população com foco na prevenção de doenças decorrentes do estresse, como ansiedade e depressão.

“Nossa pretensão foi fazer com que as pessoas diminuíssem um pouco essa velocidade do dia a dia que a vida nos impõe, e pensassem um pouco sobre a saúde mental, tanto de si, quanto da comunidade, porque não somos sujeitos sozinhos no mundo”, diz a psicóloga Jakeline Silva.

"O que eu faço implica no meu bem-estar e no bem-estar do outro. É muito importante ter esse momento de pausa e pensamento, que pode produzir um movimento de reflexão e conscientização na população”, complementa.

Além da conversa, foi disponibilizado um quadro para que as pessoas pudessem expressar, através de uma frase, algo positivo para carregar consigo durante todo o ano de 2024.

“Com uma ação como essa, você pode sentir forças para procurar apoio. Quanto mais ampliar o assunto, melhor, porque saúde mental é algo muito importante”, sinaliza Rosilene Gomes, paciente do Imip.

