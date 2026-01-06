A- A+

SAÚDE Janeiro melancólico: por que o 1º mês do ano é mais triste e parece durar mais do que o normal? Já virou uma piada recorrente nas redes que o primeiro mês parece durar mais do que seus 31 dias e especialistas garantem que há mais de um motivo para isso

O mês mais longo e mais melancólico do ano começou. Pelo menos é o que dizem os internautas todo janeiro. Já virou uma piada recorrente nas redes sociais que o primeiro mês do ano parece durar muito mais do que seus 31 dias corridos. Porém, psicólogos afirmam os motivos por trás desse mês parecer ser mais longo e mais triste.

Uma queda de humor é particularmente comum após o Natal, especialmente na última semana do ano e nos primeiros dias do ano novo. Isso está ligado ao sistema de recompensa do cérebro. Um dos mais importantes é a dopamina, que ajuda a regular a motivação, o prazer e a recompensa, e é frequentemente alvo de antidepressivos. Durante o período festivo, os níveis de dopamina tendem a aumentar.

A expectativa da celebração, o tempo gasto com outras pessoas, a comida saborosa e os rituais festivos estimulam esse sistema de bem-estar. Entretanto, após as festas, estes níveis de hormônio tendem a diminuir. Não só da dopamina, mas da ocitocina também, frequentemente chamado de "hormônio do amor" que promove a formação de laços sociais e a conexão emocional. Essa mudança pode contribuir para sentimentos de solidão, vazio emocional ou baixo astral.





Mas além disso, há outras razões pelas quais o mês de janeiro parece se arrastar e se alongar por mais tempo. Em entrevista ao tabloide britânico Daily Mail, as psicólogas clínicas Chloe Carmichael e Pauline Wallin apontam outras 3 razões: preocupações financeiras; o retorno às rotinas; e pressões das promessas de Ano Novo.

Gastos elevados

As festas de fim de ano acabam gerando gastos que muitas vezes perduram para o ano seguinte. Ceias, presentes para família e amigos, roupas novas para as celebrações nem sempre cabem no orçamento de dezembro.

Assim, as contas que chegam em janeiro jogam um balde de água fria nas celebrações que acabaram de passar. Além disso, ainda há os gastos comuns de todo início de ano: IPTU, IPVA, despesas escolares etc.

"Muitas pessoas podem ter gastado demais, o que pode prejudicar nossa sensação de bem-estar", comenta Carmichael.

Não à toa, é comum ver nas redes sociais pessoas brincando que querem que janeiro acabe, pois precisam de seus salários.

Retorno à rotina

Muitos locais de trabalho flexibilizam os horários nas semanas de Natal e Ano Novo — ou até mesmo dão férias coletivas aos seus funcionários. Mas, quando chega janeiro, muitas pessoas precisam voltar à rotina de trabalho em horário comercial, além de outras obrigações diárias, como as tarefas domésticas.

De acordo com Wallin, voltar à rotina, especialmente para pessoas que estavam insatisfeitas com a sua antes de janeiro, fará com que os dias pareçam mais longos, prolongando o mês.

Promessas de fim de ano

As promessas e objetivos de Ano Novo que você se comprometeu a seguir nos próximos 12 meses pode, na verdade, estar tendo um efeito negativo na sua saúde física e mental, o que afeta a sensação de janeiro prolongado. A sensação de que os dias estão passando e que você ainda não começou a colocar em prática aquilo que prometeu gera uma "pressão extra" sobre as pessoas".

Estar desconfortável com alguma situação afeta nossa capacidade de percepção de tempo.

"Há muitos fatores que afetam a nossa percepção do tempo, mas em geral, quando estamos com desconforto ou dor, entediados ou ansiosos, estamos prestando mais atenção ao nosso desconforto e em quanto tempo ele dura", explica Wallin.

O que fazer

Para combater isso, as psicólogas deram algumas dicas, como:

Dormir o suficiente, pois você pode ficar exausto com o retorno das suas atividades;

Tornar o início de ano mais saudável, investindo em aulas de ginástica, meditação ou aulas de culinária;

Planejar atividades divertidas com amigos e familiares que exponham você a novas experiências.

