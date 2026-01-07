A- A+

Janeiro Roxo Janeiro Roxo: SES-PE promove atendimentos gratuitos para rastreio da hanseníase na Praça do Carmo A mobilização faz parte das ações do Janeiro Roxo e acontece no próximo dia 22 de janeiro, na Praça do Carmo

Como parte das ações do Janeiro Roxo, mês dedicado à conscientização e ao enfrentamento da hanseníase, a Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE) promoverá, no dia 22 de janeiro, uma ação coletiva e integrada na Praça do Carmo, no Centro do Recife, com atividades ao longo de todo o dia.

Durante a ação, um ônibus da SES-PE estará disponível para atender a população de forma espontânea, oferecendo atendimentos e exames dermatológicos. Também serão realizadas ações educativas no entorno da praça, com orientações à população, distribuição de materiais informativos e atividades de comunicação em saúde.

A iniciativa contará com a parceria da Universidade de Pernambuco (UPE), por meio do Grupo de Pesquisa GRUPEV, da I Gerência Regional de Saúde (I Geres), dos municípios da Região Metropolitana, da Secretaria de Saúde do Recife, do Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase (MORHAN Recife e MORHAN Jaboatão), Rede-Hans/PE, além de profissionais de saúde, pacientes e voluntários.

O encerramento contará com uma ação cultural, em alusão à luta contra as doenças negligenciadas.



Hanseníase

Segundo o coordenador estadual de Vigilância de Hanseníase, Caio Lira, iniciar o tratamento o quanto antes é essencial para proteger o paciente e a comunidade.

“Quando a pessoa começa o tratamento, ela deixa de transmitir a doença. Por isso, orientamos que, ao perceber manchas na pele com perda de sensibilidade ou outros sinais suspeitos, a população procure a unidade de saúde mais próxima. Além do tratamento gratuito pelo SUS, é fundamental garantir acolhimento, informação e respeito, combatendo o estigma e fortalecendo a rede de cuidado em todo o estado”, reforçou Lira.

A mobilização, conforme a SES, tem como objetivo ampliar o acesso à informação, reforçando a importância do diagnóstico precoce e do tratamento adequado da doença que, de acordo com a secretaria, ainda representa um desafio para a saúde pública no estado.

Orientando a população sobre os sinais e sintomas da hanseníase, esclarecendo formas de transmissão e reforçando a importância da busca ativa por atendimento nas unidades de saúde.

O tratamento da hanseníase é gratuito pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e, após o início, o paciente deixa de transmitir a doença.

Novos casos

De acordo com o Boletim Epidemiológico de Hanseníase, Pernambuco registrou 1.699 casos novos da doença em 2024. Ao longo dos últimos dez anos, foram notificados 19.831 casos novos de hanseníase no estado. Já na população de menores de 15 anos, Pernambuco registrou 108 casos em 2024. A detecção de casos em menores de 15 anos diz respeito aos indivíduos que durante a infância tiveram contato prolongado com pessoas infectadas com hanseníase.



A hanseníase é uma doença infecciosa causada pela bactéria Mycobacterium leprae, que afeta principalmente a pele, os nervos periféricos e os olhos. Em casos mais avançados e sem tratamento adequado, pode provocar deformidades físicas e comprometimentos funcionais. Entre os principais sinais e sintomas estão manchas na pele com alteração de sensibilidade, dormência ou formigamento em mãos e pés, espessamento e dor nos nervos, além de fraqueza muscular.

“A hanseníase tem cura e o diagnóstico precoce é fundamental para evitar sequelas e garantir qualidade de vida. Nosso trabalho acontece durante todo o ano, nas unidades de saúde e nos municípios, fortalecendo o cuidado desde a atenção básica, vigilância epidemiológica até a assistência especializada sempre de forma humanizada”, destacou Caio Lira.





Veja também