NATAL Janelas do Palácio do Campo das Princesas recebem Cantata Natalina aberta ao público Cantata Natalina marca abertura oficial da programação do Natal deste ano em Pernambuco

As janelas do Palácio do Campo das Princesas, sede do Governo de Pernambuco, receberam, na noite desta quinta-feira (7), a Cantata Natalina de 2023.

O evento, gratuito e aberto ao público, marca, ainda, a abertura da programação natalina estadual. A governadora Raquel Lyra (PSDB) participou do momento ao lado de seus dois filhos.

Na programação, apresentações musicais de crianças, jovens e adultos, com repertório de canções de diversos estilos musicais. Entre eles, o tenente-coronel da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), Jeferson Bento; músicos do Conservatório Pernambucano de Música e integrantes do grupo de dança social Ária.

Na ocasião, também foi apresentada a decoração iluminada do Palácio e da Praça da República.

O secretário de Turismo e Lazer de Pernambuco, Danielo Coelho (Cidadania) marcou presença na Cantata Natalina, assim como o deputado estadual João Paulo (PT).

Emocionada, a governadora Raquel Lyra, quando tocada a música "Como é grande o meu amor por você", olhou para o céu e fechou os olhos na sequência, lembrando do seu ex-marido, Fernando Lucena, que morreu em meio à disputa da campanha eleitoral em outubro de 2022.

Em seu discurso, ela agradeceu as alianças fortalecidas ao longo deste ano, profissionalmente e pessoalmente.

“Eu quero só agradecer a gente chegar até aqui, por ter esses dois filhos maravilhosos e essa família que me põe de pé, por ter amigos que estão aqui celebrando com a gente o Natal, pelo ano que passamos, as alianças feitas ao longo desse ano e da vida. Todo mundo que está aqui tem um desejo legítimo e sincero de fazer o bem sem olhar a quem, porque o universo retorna isso para a gente”, disse.

