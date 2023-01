A- A+

Estados Unidos Janet Yellen permanecerá à frente do Tesouro dos EUA Com Biden renovando seu gabinete, surgiram dúvidas sobre quanto tempo Yellen permaneceria em sua administração

O presidente americano, Joe Biden, pediu À secretária do Tesouro, Janet Yellen, que permaneça em seu posto, o que foi aceito por ela, disse nesta terça-feira (10) um funcionário da Casa Branca a par do assunto.

O pedido foi feito em meados de dezembro. Biden está se preparando para a renovação de seu gabinete e surgiram dúvidas sobre quanto tempo Yellen permaneceria em sua administração.

Anteriormente, a Bloomberg informara que Yellen, de 76 anos, estava disposta a seguir como secretária do Tesouro depois das eleições de metade de período. Em novembro, ela disse à NBC que sua intenção era permanecer no cargo "enquanto durasse o atual mandato de Biden".

Funcionários do Tesouro não quiseram comentar.

Esta decisão garante a estabilidade no Tesouro diante da luta no Congresso para elevar o teto da dívida e lidar com uma ameaça de recessão à medida em que o Fed (BC americano) eleva as taxas de juros para tentar segurar a inflação.

A mudança também dá a Yellen mais tempo para realizar algumas de suas principais prioridades, incluindo uma reformulação do Internal Revenue Service, reformas no Banco Mundial e aumentar a pressão sobre a Rússia sobre sua guerra na Ucrânia por meio de sanções e o teto do preço do petróleo.

