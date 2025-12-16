A- A+

LANÇAMENTO Janguiê Diniz lança segunda parte de biografia em noite de autógrafos no Recife Evento ocorre nesta terça-feira (16), na Uninassau Graças, e marca o lançamento de "Obstinação", que reúne memórias entre 2014 e 2024

O empresário Janguiê Diniz, fundador e presidente do Conselho de Administração do grupo Ser Educacional, realiza nesta terça-feira (16), a partir das 18h, no Recife, a noite de autógrafos de “Obstinação”, segunda parte de sua biografia. O evento acontece no Bloco A da Uninassau Graças.

A obra reúne acontecimentos vividos pelo autor entre 2014 e 2024, período posterior à abertura de capital do Ser Educacional e à entrada de Janguiê na lista da revista Forbes Brasil.

O livro aborda uma década marcada pela expansão empresarial, pelo amadurecimento da gestão e por transformações pessoais.

“Esse é um período de crescimento, mas também de maturidade nos negócios e, principalmente, de vivências em família. Ao longo desses dez anos, criei e escalei várias empresas, mas também vivi momentos marcantes na minha vida pessoal”, afirma.

Além de reflexões sobre empreendedorismo e negócios, “Obstinação” trata de temas como paternidade, valores e legado.

Um dos capítulos é dedicado à pandemia de covid-19, iniciada em 2020, e aos desafios enfrentados pelas empresas lideradas pelo autor durante a crise sanitária. “A atuação na área de educação exigiu respostas rápidas.

A pandemia teve grande impacto, mas também abriu espaço para inovação, impulsionando a reformulação do nosso modelo de negócios e o investimento em tecnologia para manter a qualidade no ensino”, explica.

No livro, Janguiê também revisita marcos recentes de sua trajetória, como a mudança para São Paulo, a criação do Instituto Êxito de Empreendedorismo e da Epitychia Investimentos, além da consolidação de eventos como o Código Secreto da Riqueza, o Código Secreto da Empresa e o Million Business Network.

“Eu sempre digo que dez anos é muito tempo, dá para fazer muita coisa. Por isso quis reunir esses fatos no livro. E, daqui a dez anos, farei um novo volume desta biografia”, destaca.

Na mesma noite, o empresário também lança e autografa “Million Business Network, vol. 3”, obra produzida em parceria com empresários que integram seu grupo de mentoria.

O livro reúne textos de 27 participantes e aborda o papel da inteligência artificial na escalabilidade dos negócios.

