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Brasília Janja publica fotos com Leonardo DiCaprio no Planalto, mas Lula não aparece Ator visitou o Palácio do Planalto para debater a preservação da Amazônia, direitos indígenas, combate às mudanças climáticas e bioeconomia

A primeira-dama Rosângela Lula da Silva, a Janja, publicou em sua conta no Instagram registros da visita do ator Leonardo DiCaprio ao Palácio do Planalto nesta quarta-feira (2). O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não aparece em nenhuma delas.



"Cuidar da floresta é também cuidar de quem vive e luta por ela. Hoje [quarta-feira, 02], conversei com Leonardo DiCaprio sobre o papel fundamental das mulheres na preservação dos nossos territórios e sobre como a bioeconomia pode gerar trabalho, renda e desenvolvimento sem destruir a natureza", escreveu a primeira-dama em sua publicação.

Além dela, a ministra da Cultura, Margareth Menezes, também esteve na reunião.



"Falamos da Amazônia, dos povos indígenas, do combate às mudanças climáticas e da importância de unir governo, comunidades e sociedade na construção de um futuro sustentável. Ele leva uma lembrança fotográfica do nosso querido Raoni, feita por Ricardo Stuckert", completou.



O encontro com DiCaprio foi incluído também na agenda do presidente da República. Lula, porém, não publicou nenhum registro do encontro em suas redes sociais até o momento.

O ator entrou no Palácio do Planalto pela entrada privativa, à qual a imprensa não tem acesso.

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