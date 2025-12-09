Jantar das Luzes leva ceia natalina para mesa de rua no Bairro do Recife nesta terça-feira (9)
Cerca de 500 pessoas em situação de vulnerabilidade devem participar da ação solidária
“A mesa restaura a identidade”. Com essa ideia, a ONG Portal 61, que atende semanalmente mais de 500 pessoas em situação de risco, promove o Jantar das Luzes beneficente. O momento acontece nesta terça-feira (9), a partir das 18h, no Bairro do Recife, área central da capital.
A celebração ocorre na rua Álvares Cabral, em frente ao Núcleo de Gestão do Porto Digital, com uma ceia natalina especial que tem o objetivo de confraternizar e acolher a população durante o período de final de ano.
Na sexta edição da festa, o momento também terá a apresentação de balé e violino com as crianças que participam do projeto, que teve início em 2017 e formalização jurídica em 2020. Os pequenos ainda contarão com um espaço de diversão para curtirem a noite.
Vulnerabilidade social e econômica
Em plena pandemia da Covid-19, a iniciativa passou a atender mais pessoas e buscou ser uma resposta efetiva e imediata às pessoas em situação de vulnerabilidade social e econômica que vivem nos arredores do Marco Zero.
Uma das responsáveis que está à frente da organização é a psicopedagoga Fátima Gomes. Para a Folha de Pernambuco, a coordenadora contou que o Jantar das Luzes começou dentro do prédio da instituição no Bairro do Recife, mas passou a ser realizado nas ruas para abranger um público ainda maior.
“Com a pandemia, veio a necessidade da gente ter um local aqui fixo para entender a isso, a este cidadão. O assistencialismo foi a porta, mas a transformação foi a continuidade”, disse.
Além dos atendimentos sociais, com consultas médicas e jurídicas, a ONG também preza pela transformação na vida de crianças e jovens, com a oferta de aulas de educação básica e fundamental, música e incentivo ao empreendedorismo.
“Então, hoje, eles não vêm mais para cá para longe por causa da comida. Ele vem hoje pelo alimento pela oportunidade de transformar mesmo. Porque a miséria, a situação de risco não é permanente, é um momento”, afirmou Fátima.
Ao todo, pelo menos 200 voluntários compõem as ações atualmente entre atendimentos e aulas. Para mais informações, a ONG Portal 61 está presente no Instagram. A organização também recebe doações através da Chave Pix: [email protected].