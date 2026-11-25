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Ação social Jantar das Luzes reúne 800 pessoas em situação de vulnerabilidade no Recife Ação será realizada no dia 15 de dezembro, a partir das 19h

A ONG Portal 61 promove, no dia 15 de dezembro, a partir das 19h, a 7ª edição do Jantar das Luzes. O evento será realizado na Rua Álvares Cabral, no bairro do Recife, e deve reunir aproximadamente 800 pessoas em situação de vulnerabilidade social, especialmente pessoas em situação de rua e moradores de comunidades do entorno, como a Comunidade do Pilar.

Realizada anualmente, a iniciativa busca proporcionar uma noite de acolhimento, cuidado e valorização da vida, além de celebrar o trabalho desenvolvido pela instituição ao longo de todo o ano.

Em 2026, até novembro, a ONG já havia distribuído mais de seis toneladas de alimentos não perecíveis e atendido mais de 6.500 pessoas, entre crianças, adolescentes, adultos e idosos.

Além da distribuição de alimentos, refeições, roupas e calçados, a instituição também promove ações emergenciais de assistência a vítimas de enchentes e da seca no Sertão nordestino.

Para viabilizar o jantar, a organização mobiliza empresas, parceiros, voluntários e a sociedade civil em busca de recursos, alimentos e doações que contribuam para atender o público esperado.

Segundo a presidente da ONG Portal 61, Cristianne Catel, o evento simboliza a continuidade das ações de assistência realizadas pela instituição.

"O Jantar das Luzes é um momento muito especial, de celebrar a ação de acolhimento e cuidado que acontece ao longo do ano aos nossos irmãos em situação de rua. Servindo com uma mesa posta, um jantar de honra, que promove a dignidade e a justiça social. Sabemos que não podemos mudar o mundo, mas, pelo menos por uma noite, estaremos transformando o mundo de alguém", destacou.

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