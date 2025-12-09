A- A+

Evento na rua Jantar das Luzes beneficente serve ceia para pessoas em vulnerabilidade social no Bairro do Recife ONG Portal 61 promoveu evento especial de confraternização com mesas na rua

O Jantar das Luzes beneficente, promovido pela ONG Portal 61, serviu uma ceia natalina especial de confraternização no Bairro do Recife, área central da capital pernambucana, nesta terça-feira (9).

A organização, que atende cerca de 500 pessoas em situação de vulnerabilidade social e econômica por semana, realiza a ação com o objetivo de acolher as pessoas que estão sob essas condições e vivem no entorno do Marco Zero.

Além do jantar de confraternização, o evento na rua Álvares Cabral, em frente ao Núcleo de Gestão do Porto Digital, teve a apresentação de balé e violino com as crianças que participam do projeto.

De acordo com a presidente da ONG Portal 61, Cris Catel, o jantar especial de Natal marca um trabalho realizado pela organização ao longo de todo o ano.

"Não é um jantar feito de qualquer maneira, mas com todos sentados na mesa, com cuidado na alimentação servida", destacou a presidente.

O cardápio oferecido pelo Jantar das Luzes tinha comidas típicas da ceia natalina com arroz, carnes, camarão, tortas e saladas.

“Tudo o que se come numa ceia de Natal nós trouxemos para eles. Eles foram cuidados o ano inteiro, mas essa noite é momento de festa e alegria. Eles vem com a família inteira", prosseguiu Cris Catel.

A presidente também valorizou o trabalho dos voluntários que proporcionaram um momento único para as pessoas que marcaram presença no Jantar das Luzes.

"Foram vários voluntários derramando amor para essa noite ser inesquecível. Acreditamos que a escuridão precisa dar lugar à luz. A luz da união, do companheirismo, da paz que se reflete em Jesus. Jesus é o grande convidado dessa festa, um Natal inesquecível para todas as famílias que vivem em situação de rua e de risco para eles se sentirem amados e especiais como verdadeiramente são", concluiu.

Cris Catel, presidente da ONG Portal 61. Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco.

Sobre a ONG Portal 61

A ONG Portal 61 tem uma atuação ampla com uma sede no Bairro do Recife e outra em Boa Viagem. Adultos e crianças são beneficiados com ações afirmativas, para além do assistencialismo.

O projeto fornece programas de alfabetização para adultos, oficinas profissionalizantes e auxílio para retirada de documentos. Já os pequenos participam de aulas de futebol, inglês, violino e ballet.

Uma das beneficiadas pela ONG, Lucinelia Bezerra da Silva teve uma transformação após fazer parte do projeto.

Antes moradora de rua, Lucinelia foi alfabetizada e conseguiu tirar os documentos através do Portal 61.

"Eu não sabia ler, depois das aulas aprendi a escrever. Agradeço a Deus e aos professores. O projeto é muito lindo e abençoado, vou continuar até o fim", disse.

A ONG Portal 61 conta atualmente com 200 voluntários, que atuam nos atendimentos e aulas. A organização também recebe doações através da chave Pix: [email protected].



Mais informações: @portal61ong.

Veja também