Ter, 09 de Dezembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça09/12/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Evento na rua

Jantar das Luzes beneficente serve ceia para pessoas em vulnerabilidade social no Bairro do Recife

ONG Portal 61 promoveu evento especial de confraternização com mesas na rua

Reportar Erro
Jantar das Luzes beneficente no Bairro do RecifeJantar das Luzes beneficente no Bairro do Recife - Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

O Jantar das Luzes beneficente, promovido pela ONG Portal 61, serviu uma ceia natalina especial de confraternização no Bairro do Recife, área central da capital pernambucana, nesta terça-feira (9). 

A organização, que atende cerca de 500 pessoas em situação de vulnerabilidade social e econômica por semana, realiza a ação com o objetivo de acolher as pessoas que estão sob essas condições e vivem no entorno do Marco Zero. 

Leia também

• Grande Recife realiza ação educativa sobre o aplicativo Protege Mulher no Terminal Caxangá

• Colônia de férias: 10 mil vagas gratuitas abertas para crianças autistas em Pernambuco

• Jantar das Luzes leva ceia natalina para mesa de rua no Bairro do Recife nesta terça-feira (9)

Além do jantar de confraternização, o evento na rua Álvares Cabral, em frente ao Núcleo de Gestão do Porto Digital, teve a apresentação de balé e violino com as crianças que participam do projeto. 

De acordo com a presidente da ONG Portal 61, Cris Catel, o jantar especial de Natal marca um trabalho realizado pela organização ao longo de todo o ano.

"Não é um jantar feito de qualquer maneira, mas com todos sentados na mesa, com cuidado na alimentação servida", destacou a presidente. 

O cardápio oferecido pelo Jantar das Luzes tinha comidas típicas da ceia natalina com arroz, carnes, camarão, tortas e saladas.

“Tudo o que se come numa ceia de Natal nós trouxemos para eles. Eles foram cuidados o ano inteiro, mas essa noite é momento de festa e alegria. Eles vem com a família inteira", prosseguiu Cris Catel.

A presidente também valorizou o trabalho dos voluntários que proporcionaram um momento único para as pessoas que marcaram presença no Jantar das Luzes. 

"Foram vários voluntários derramando amor para essa noite ser inesquecível. Acreditamos que a escuridão precisa dar lugar à luz. A luz da união, do companheirismo, da paz que se reflete em Jesus. Jesus é o grande convidado dessa festa, um Natal inesquecível para todas as famílias que vivem em situação de rua e de risco para eles se sentirem amados e especiais como verdadeiramente são", concluiu.

Cris Catel, presidente da ONG Portal 61Cris Catel, presidente da ONG Portal 61. Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco. 

Sobre a ONG Portal 61

A ONG Portal 61 tem uma atuação ampla com uma sede no Bairro do Recife e outra em Boa Viagem. Adultos e crianças são beneficiados com ações afirmativas, para além do assistencialismo. 

O projeto fornece programas de alfabetização para adultos, oficinas profissionalizantes e auxílio para retirada de documentos. Já os pequenos participam de aulas de futebol, inglês, violino e ballet.

Uma das beneficiadas pela ONG, Lucinelia Bezerra da Silva teve uma transformação após fazer parte do projeto. 

Antes moradora de rua, Lucinelia foi alfabetizada e conseguiu tirar os documentos através do Portal 61.

"Eu não sabia ler, depois das aulas aprendi a escrever. Agradeço a Deus e aos professores. O projeto é muito lindo e abençoado, vou continuar até o fim", disse.

A ONG Portal 61 conta atualmente com 200 voluntários, que atuam nos atendimentos e aulas. A organização também recebe doações através da chave Pix: [email protected].

Mais informações: @portal61ong. 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter