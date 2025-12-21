A- A+

NATAL SOLIDÁRIO Jantar natalino da Casa do Pão tem ceia, distribuição de brinquedos e panetone Evento também foi marcado por apresentação musical

Os assistidos pela Casa do Pão, que fica no centro do Recife, participaram de um jantar que marcou o Natal da padaria, na avenida Martins de Barros. O evento começou por volta das 17h deste domingo (21).

Centenas de pessoas foram beneficiadas. A avenida ficou repleta de mesas com quatro cadeiras cada. Todas lotadas. Esse jantar foi oferecido por voluntários da instituição, grupos de paróquias, igrejas e organizações não governamentais.

Jantar foi oferecido pela Casa do Pão, no Recife | Foto: Vinicius Lins/Folha de Pernambuco

Apresentação do coral do Movimento Pró-Criança | Foto: Vinicius Lins/Folha de Pernambuco

Apresentação do coral do Movimento Pró-Criança | Foto: Vinicius Lins/Folha de Pernambuco

Um Papai Noel ajudou a distribuir a comida. As crianças também ganharam brinquedos. Segundo o diácono Aerton Carvalho, que é diretor da Casa do Pão, o evento foi feito por diversos parceiros e a preparação dos alimentos ficou por conta de professores e alunos do curso de gastronomia da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE). Os insumos foram obtidos através de doações.

Diácono Aerton Carvalho, diretor da Casa do Pão | Foto: Vinicius Lins/Folha de Pernambuco

“Nós tivemos no cardápio carne de porco com molho de laranja, estrogonofe, arroz, batata palha, legumes salteados. De sobremesa tivemos bolo. Cada assistido também levou um panetone, refrigerante, suco e água para casa”, explicou ele, em entrevista à Folha de Pernambuco.

A programação contou com momentos importantes de oração. Um grupo de assistidos cantou duas músicas natalinas. Todos se emocionaram quando o coral do Movimento Pró-Criança cantou a canção "Ave Maria". Para Carvalho, foi uma oportunidade de integração entre voluntários e assistidos.

“Além desse jantar, nós oferecemos 200 sanduíches gourmet com refrigerante para os assistidos que não conseguiram participar. Ao todo, nós ofertamos 600 refeições para aquelas pessoas que atendemos diariamente na Casa do Pão”, complementou.

Diariamente, o espaço oferece em torno de 450 atendimentos. A Casa do Pão também oferece banho e higiene pessoal. Possui grupos de reflexão e de letramento.

“Temos acompanhamento e atendimento médico feitos com voluntários. Em 2025 nós acreditamos que passamos de 125 mil atendimentos”, finalizou ele.

