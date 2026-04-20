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TERREMOTO

Japão alerta para possível "grande" terremoto após tremor no norte do país

Não foram registrados danos significativos ou feridos

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Japão alerta para possível "grande" terremoto após tremor no norte do paísJapão alerta para possível "grande" terremoto após tremor no norte do país - Foto: Philip Fong / AFP

O Japão emitiu um aviso especial nesta segunda-feira (20) que alertava para um risco elevado de terremotos de magnitude 8 ou superior, depois que um forte tremor sacudiu o norte do país e provocou um alerta de tsunami.

A Agência Meteorológica do Japão indicou em um comunicado que "a probabilidade de que ocorra outro grande terremoto é relativamente mais elevada do que em tempos normais".

O alerta para a região norte foi divulgado poucas horas após um terremoto de 7,7 graus de magnitude, que sacudiu prédios na capital, Tóquio, a centenas de quilômetros do epicentro.

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O tremor aconteceu às 16h53 (4h53 em Brasília) no Oceano Pacífico, na costa do município de Iwate.

Até o momento, não foram registrados danos significativos ou feridos, informou em coletiva de imprensa o secretário-chefe de gabinete, Minoru Kihara.

Outro funcionário do governo disse na televisão que "embora não se saiba se ocorrerá [outro] terremoto importante, pedimos que tomem medidas para se preparar, com base no princípio de que cada um é responsável por sua própria segurança".

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