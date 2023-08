A- A+

MUNDO Japão anunciará nesta terça (22) data de despejo das águas tratadas de Fukushima no oceano Autoridades japonesas pretendem despejar no Pacífico até 1,33 milhão de toneladas de águas de Fukushima

O governo japonês anunciará, na terça-feira (22), a data em que incentivou a despejar as águas tratadas da central nuclear acidentada de Fukushima no Oceano Pacífico, disse o ministro da Economia, Comércio e Indústria, Yasutoshi Nishimura, nesta segunda-feira (21).

A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) esperava o plano em julho, mas o projeto levanta preocupações entre os pescadores japoneses e de países vizinhos, como a China.

Tóquio garante, porém, que a operação, que levará décadas, não terá impacto no meio ambiente, ou na saúde humana.

"Queremos convocar uma reunião dos ministros acolhedores amanhã [terça-feira] para tomar uma decisão sobre o início da descarga de água, após confirmar o avanço dos esforços para garantir a segurança e remediar os danos à imagem", disse o ministro Nishimura, em entrevista coletiva.

Um funcionário da Tepco, operadora da central, disse hoje que o processo pode começar "um ou dois dias" após a decisão do governo.

As autoridades japonesas pretendem despejar no Pacífico até 1,33 milhão de toneladas de águas de Fukushima, quantidade equivalente a 500 piscinas olímpicas, no nordeste do país.

A central sofreu uma tripla catástrofe (terremoto, tsunami e acidente nuclear) em março de 2011.

A Tepco garante que as águas foram tratadas, que as partículas radioativas foram filtradas e que não são perigosas. Mas o trítio, um radionuclídeo perigoso para os humanos em doses muito elevadas, não pôde ser removido.

