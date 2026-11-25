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Missão Espacial Japão apresenta rover para buscar água no polo sul da Lua Regiões polares lunares abrigam zonas de sombra permanente que nunca recebem luz solar; nelas, os cientistas consideram muito provável a presença de água próxima à superfície

A agência espacial japonesa apresentou, nesta quarta-feira (25), um protótipo de rover que enviará ao polo sul da Lua para buscar água, um recurso que, no futuro, poderia ser utilizado como combustível para foguetes.

A missão, batizada de Lupex (Lunar Polar Exploration), prevê o envio, em 2028, de um veículo de exploração lunar japonês em colaboração com a Índia, que no ano passado conseguiu pousar uma espaçonave perto do polo sul da Lua.

As regiões polares lunares abrigam zonas de sombra permanente que nunca recebem luz solar; nelas, os cientistas consideram muito provável a presença de água próxima à superfície.

"Nosso objetivo final é usar a água lunar como combustível para foguetes", declarou à imprensa o responsável pelo projeto, Takeshi Hoshino.

Atualmente, mais de 90% da água utilizada a bordo da Estação Espacial Internacional (EEI) é reciclada.

No entanto, quando os foguetes funcionam por meio da combustão de hidrogênio e oxigênio, a água gerada durante o processo não pode ser recuperada para reutilização, explicou Hoshino.

"Por isso, um dos principais objetivos é produzir combustível na Lua para futuras missões, seja para o retorno à Terra ou para viagens a Marte", explicou.

O protótipo de rover apresentado pela agência espacial japonesa está passando por testes de mobilidade em diferentes condições. Uma vez na Lua, ele deverá localizar possíveis depósitos de água e perfurar o solo para coletar amostras.

Japão e Índia concordaram, no ano passado, em realizar esta missão em conjunto. A Índia desenvolve o módulo de pouso, enquanto o Japão fornece o rover.

Em um contexto de crescente competição espacial internacional, a agência espacial japonesa conseguiu, em 2024, pousar uma sonda não tripulada na Lua, o que tornou o Japão o quinto país a realizar uma "alunissagem suave".

No mês passado, a agência japonesa lançou com sucesso uma espaçonave com destino a uma das luas de Marte, como parte de uma missão inédita para trazer amostras, o que poderia ajudar a esclarecer a origem do sistema solar e da vida na Terra.

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