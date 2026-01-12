Seg, 12 de Janeiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda12/01/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
TERRAS RARAS

Japão busca terras raras no fundo do mar para reduzir dependência da China

Navio de perfuração científica, chamado Chikyu, partiu do porto de Shimizu rumo à remota ilha de Minami Torishima, no oceano Pacífico, cujas águas podem conter minerais valiosos

Reportar Erro
Navio de perfuração científica, chamado Chikyu, partiu do porto de Shimizu rumo à remota ilha de Minami Torishima, no oceano Pacífico, cujas águas podem conter minerais valiososNavio de perfuração científica, chamado Chikyu, partiu do porto de Shimizu rumo à remota ilha de Minami Torishima, no oceano Pacífico, cujas águas podem conter minerais valiosos - Foto: Toshifumi Kitamura / AFP

Um navio de pesquisa japonês iniciou, nesta segunda-feira (12), uma missão para tentar extrair elementos de terras raras a uma profundidade de cerca de 6.000 metros, com o objetivo de reduzir a dependência de Tóquio em relação a Pequim.

O navio de perfuração científica, chamado Chikyu, partiu do porto de Shimizu por volta das 9h00 (21h00 de domingo, no horário de Brasília) rumo à remota ilha de Minami Torishima, no oceano Pacífico, cujas águas podem conter minerais valiosos.

A missão teve início em um momento em que a China, maior fonte mundial de elementos de terras raras, intensifica a pressão sobre o Japão, após a primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi, ter sugerido, em novembro, que Tóquio poderia responder militarmente a um ataque a Taiwan.

Pequim considera Taiwan, uma ilha de governo autônomo, parte de seu território e prometeu recuperá-la, inclusive pela força, se necessário.

Leia também

• Jiangxi, o "El Dorado" das terras raras que confere à China uma vantagem estratégica

• China aproveita domínio sobre terras raras na guerra comercial de Trump

• EUA esperam garantir fluxo de ímãs de terras raras da China e veem acordo próximo, diz Bessent

A China tem usado seu domínio sobre os elementos de terras raras para obter influência geopolítica, inclusive em sua guerra comercial com o governo de Donald Trump.

A missão Chikyu poderá levar à produção local de elementos de terras raras, afirmou Shoichi Ishii, diretor de um programa do governo.

"Estamos considerando diversificar nossas fontes de fornecimento para evitar a dependência excessiva de países específicos", disse ele a repórteres no porto, pouco antes da partida do navio.

Os elementos de terras raras — 17 metais difíceis de extrair da crosta terrestre — são usados em uma infinidade de dispositivos, desde veículos elétricos a discos rígidos, turbinas eólicas e mísseis.

A Agência Japonesa de Ciência e Tecnologia Marítima-Terrestre afirmou que a missão Chikyu é a primeira no mundo a explorar minerais em tais profundidades.

"Se o Japão conseguir extrair elementos de terras raras de forma constante ao redor de Minami Torishima, garantirá a cadeia de suprimentos para indústrias-chave", disse Takahiro Kamisuna, pesquisador do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, à AFP.

"Também será um recurso estratégico fundamental para o governo Takaichi reduzir significativamente sua dependência de suprimentos da China", acrescentou.

Segundo diversos veículos da mídia, a China adiou as importações japonesas e exportações de terras raras para o Japão em decorrência da disputa entre os dois países.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter