Japão comprará 400 mísseis Tomahawk dos Estados Unidos

O Japão vai comprar 400 mísseis Tomahawk dos Estados Unidos, anunciou nesta segunda-feira (27) o primeiro-ministro Fumio Kishida, no momento em que o país busca reforçar os sistemas de defesa diante das ameaças da China na região.

"O plano de nosso país é adquirir 400 unidades dos mísseis de cruzeiro", declarou Kishida ao comitê de orçamento da Câmara dos Deputados, sem revelar detalhes.

Há alguns dias, o ministério da Defesa informou que o Japão reservava 1,5 bilhão de dólares para a compra de mísseis no próximo ano fiscal, depois de vários anos de redução neste tipo de aquisição.

O governo japonês apresentou em dezembro um projeto de ampla reforma da defesa, com a meta de dobrar o orçamento do setor a 2% do PIB até 2027, e designou a China como "o maior desafio estratégico" para a segurança do país.

A invasão da Ucrânia pela Rússia aumentou os temores de que a China faça algo parecido com Taiwan, uma ilha autônoma e democrática reivindicada por Pequim.

Esta é uma mudança importante para o arquipélago nipônico, cuja Constituição pacifista, adotada após a derrota do país na Segunda Guerra Mundial, proíbe, a princípio, que o Japão tenha um exército de pleno direito.

