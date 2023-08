A- A+

ameaça nuclear Japão condena ameaça nuclear da Rússia no aniversário do bombardeio em Hiroshima País teve cerimônias com sobreviventes, parentes e dignitários estrangeiros de um número recorde de 111 países, com pedidos de paz no mundo

O primeiro-ministro do Japão criticou as ameaças russas de usar armas nucleares no domingo (6), quando o país comemorou o 78º aniversário do bombardeio atômico de Hiroshima. Cerca de 140 mil pessoas morreram na cidade em 6 de agosto de 1945 e outras 74 mil em Nagasaki três dias depois, quando os Estados Unidos lançaram bombas atômicas sobre as duas cidades japonesas dias antes do fim da Segunda Guerra Mundial.

"O Japão, como a única nação que sofreu bombardeios atômicos na guerra, continuará seus esforços para um mundo livre de armas nucleares", disse o primeiro-ministro Fumio Kishida em uma cerimônia em Hiroshima. "O caminho para isso está se tornando cada vez mais difícil por causa do aprofundamento das divisões na comunidade internacional sobre o desarmamento nuclear e a ameaça nuclear da Rússia."

"Dada esta situação, é ainda mais importante trazer de volta o ímpeto internacional para a realização de um mundo livre de armas nucleares", disse Kishida, cuja família vem de Hiroshima. "A devastação trazida a Hiroshima e Nagasaki por armas nucleares nunca pode ser repetida."

Os comentários de Kishida ecoaram os do chefe da ONU, Antonio Guterres, que emitiu um comunicado no aniversário de Hiroshima dizendo que "alguns países estão brandindo de forma imprudente o sabre nuclear mais uma vez, ameaçando usar essas ferramentas de aniquilação".

"Diante dessas ameaças, a comunidade global deve falar como uma só. Qualquer uso de armas nucleares é inaceitável", disse Guterres.

Na cerimônia, milhares de pessoas - sobreviventes, parentes e dignitários estrangeiros de um número recorde de 111 países - rezaram pelos mortos ou feridos no bombardeio e pediram a paz mundial. Rússia e Belarus não foram convidados para a cerimônia pelo segundo ano consecutivo por causa da crise na Ucrânia.

Os participantes, muitos vestidos de preto, fizeram uma oração silenciosa às 8h15 (23h15 GMT de sábado), quando a primeira arma nuclear usada em tempos de guerra foi lançada.

Desarmamento nuclear

Kishida sediou a cúpula do G7 na cidade no início deste ano e tentou colocar o desarmamento nuclear na agenda global, levando líderes de democracias ricas aos memoriais e museus do parque da paz de Hiroshima.

No entanto, há pouco apetite para reduzir os estoques com a Rússia repetidamente emitindo alertas velados de que Moscou poderia usar armas nucleares na Ucrânia, bem como repetidos testes de mísseis norte-coreanos e paralisando os esforços de não proliferação.

No início deste mês, mais de 100 revistas médicas em todo o mundo emitiram um raro apelo conjunto para uma ação urgente para eliminar as armas nucleares, alertando que a ameaça de catástrofe nuclear é "grande e crescente". O aniversário segue o lançamento nos Estados Unidos do blockbuster "Oppenheimer", uma cinebiografia sobre J. Robert Oppenheimer, um dos criadores de armas atômicas.

Nenhuma data de lançamento foi anunciada para o Japão e há especulações de que pode não ser exibido nos cinemas. "Setenta e oito anos se passaram e as pessoas estão começando a esquecer, então é um bom momento para fazer um filme e nos lembrar do que aconteceu", disse Ryo Kento, um estudante, à AFP em Tóquio antes do aniversário de Hiroshima.

Na semana passada, os usuários japoneses de mídia social expressaram indignação depois que memes da Internet referenciando os filmes "Barbie" e "Oppenheimer" circularam usando a hashtag #Barbenheimer.

Os memes compartilhados nas mídias sociais combinaram imagens de ambos, com uma mostrando uma animada Barbie - uma boneca infantil extremamente popular - nos ombros de Oppenheimer, tendo como pano de fundo uma explosão apocalíptica.

A Warner Bros. Japan, distribuidora local de "Barbie", mais tarde se desculpou por parecer apoiar a circulação dos memes.

"Como muitos morreram, não acho que seja motivo de piada", disse Kento.

Veja também

greve Quarto dia de greve dos metroviários: com frota reduzida, movimentação é pequena na Estação Recife