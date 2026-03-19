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Guerra no Oriente Médio Japão: conflito no Oriente Médio complica leitura da inflação, diz presidente do BoJ Ueda se disse atento aos impactos do câmbio na inflação

O presidente do Banco do Japão (BoJ), Kazuo Ueda, disse nesta quinta-feira (19) que a taxa de juros será elevada se a economia e a inflação seguirem as projeções, mas destacou que a instituição segue atenta aos preços do petróleo diante da guerra no Oriente Médio.

As incertezas geopolíticas complicaram a leitura das tendências de inflação, segundo Ueda. "A inflação subjacente do Japão pode se mover em qualquer direção", afirmou. Outro ponto de atenção para o presidente do BoJ são as negociações salariais e as definições de preços pelo setor privado no Japão.

Ueda também se disse atento aos impactos do câmbio na inflação. "As flutuações cambiais podem influenciar os preços mais do que no passado."

Nesta quinta, o BoJ decidiu manter os juros em 0,75% ao ano.

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