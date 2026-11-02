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CRIAÇÃO Japão cria agência nacional para gestão de desastres naturais O governo japonês estima que um megaterremoto ligado à Fossa de Nankai

O Japão lançou nesta segunda-feira, 2, uma Agência Nacional de Gestão de Desastres para reforçar a preparação do País diante de riscos como um megaterremoto na costa do Pacífico ou em Tóquio e uma possível erupção do Monte Fuji. A nova estrutura terá mais de 350 funcionários e vai coordenar ações de prevenção, resposta emergencial e reconstrução.

O ministro da Reconstrução, Goshi Hosono, afirmou que a agência atuará como centro de comando e declarou que o governo fará "todo o possível para fortalecer preparação para proteger vidas e bens".

A primeira-ministra Sanae Takaichi disse aos funcionários que, embora o País não possa impedir desastres naturais, pode reduzir danos com preparo.

Ainda nesta segunda-feira, Hosono emitiu pedidos de emergência para que municípios e moradores revisem a resistência de casas a terremotos, ancorem móveis, chequem planos de evacuação e mantenham estoques de água e itens básicos para ao menos três dias.

O governo japonês estima que um megaterremoto ligado à Fossa de Nankai poderia causar cerca de 298 mil mortes e forçar a evacuação de 6,5 milhões de pessoas. A agência também pretende melhorar as condições nos centros de evacuação, com medidas como banheiros químicos limpos e possibilidade de servir comida quente. Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

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