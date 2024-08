A- A+

ÁSIA Japão desiste de projeto para convencer mulheres a se casarem com homens do campo por dinheiro Meta era revitalizar as zonas rurais

Um plano do governo japonês de incentivar mulheres solteiras da cidade a se casarem com homens do campo em troca de dinheiro foi abandonado perante às críticas.



As autoridades planejavam oferecer até 600 mil yenes (23,3 mil reais na cotação atual) a mulheres para se casarem e morarem fora de Tóquio, em uma política para revitalizar as zonas rurais, informou a mídia japonesa, nesta sexta-feira (30).

No entanto, ele pode voltar aos planos do governo porque a ministra da Revitalização Regional, Hanako Jimi, afirmou que pediu às autoridades para "reexaminarem o projeto".

Os meios de comunicação revelaram, nesta semana, o plano do governo, o que provocou uma avalanche de críticas nas redes sociais.

"De verdade, pensaram que mulheres independentes, motivadas e educadas na cidade iriam dizer 'Claro! Eu me caso com um homem do campo e me mudo para lá por 600 mil yenes! Imediatamente!'?", escreveu um internauta na rede social X. "É sério isso?", acrescentou.

"Ainda não entenderam? Essa ideia vem de pessoas que só valorizam a mulher se ela engravidar", publicou outro usuário.

O Japão tem a segunda população mais velha do mundo, atrás apenas do principado de Mônaco.

O envelhecimento da população deixa muitas interrogações na quarta maior economia mundial, como a dificuldade em combater a escassez de mão de obra em vários setores.

Em 2023, o número de nascimentos decaiu no Japão pelo oitavo ano consecutivo e de forma severa, (-5,1% em relação ao ano anterior), enquanto o número de mortes foi o dobro do número de nascimentos.

Um estudo publicado em abril indicou que mais de 40% dos municípios japoneses correm o risco de "desaparecerem" a longo prazo por conta da diminuição prevista do número de mulheres de 20 a 30 anos.

Veja também

operação saturação Polícia cumpre 90 mandados contra facção criminosa no Distrito Federal