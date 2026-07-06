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Espaço Japão divulga imagem de asteroide em forma de boneco de neve Sonda Hayabusa2, do tamanho de uma geladeira, passou de raspão no domingo pelo asteroide Torifune, em uma missão que demonstrou a capacidade de desviar da Terra uma rocha espacial potencialmente perigosa

Imagens raras feitas por uma sonda espacial japonesa durante a sobrevoo de um asteroide próximo da Terra revelaram que a rocha espacial parecia um boneco de neve, informaram cientistas nesta segunda-feira (6).

A sonda Hayabusa2, do tamanho de uma geladeira, passou de raspão no domingo pelo asteroide Torifune, em uma missão que demonstrou a capacidade de desviar da Terra uma rocha espacial potencialmente perigosa.

Uma nova imagem divulgada nesta segunda pela Agência Japonesa de Exploração Aeroespacial (JAXA) pode ajudar esses esforços, já que os pesquisadores afirmam que as características dos asteroides próximos da Terra variam em tamanho, forma e superfície.

"No momento em que vi de fato esta imagem e os dados científicos... realmente fiquei arrepiado", disse à imprensa o cientista da JAXA Yuya Mimasu, acrescentando que o asteroide "pareceu um boneco de neve".

A imagem em preto e branco, feita por uma câmera telescópica, mostrava o que era necessário serem dois objetos redondos unidos.

Embora já tenha sido divulgado que Torifune tinha uma forma alongada, seus detalhes eram desconhecidos.

"Dá para ver as rochas... Eu realmente não esperava conseguir tirar uma foto como esta, então estou absolutamente nas nuvens", afirmou.

A missão ocorre após o teste bem-sucedido realizado pela Nasa em 2022, que conseguiu alterar a órbita do asteroide Dimorphos ao atingi-lo especificamente com uma nave espacial.

Deslocando-se a uma velocidade de mais de 18.000 km/h, a sonda deveria passar a menos de 800 metros do asteroide, mas a JAXA informou que analisará a distância posteriormente.

Se confirmado, o feito será um dos voos mais realizados já realizados de um asteroide perto da Terra.

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