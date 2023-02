Japão diz que objetos aéreos anteriores podem ser balões espiões chineses

Uma nova análise de objetos voadores não identificados que sobrevoaram o espaço aéreo japonês nos últimos anos sugere "fortemente" que eram balões espiões chineses, de acordo com o Ministério da Defesa de Tóquio.

"Após uma análise mais aprofundada de objetos voadores em forma de balão identificados anteriormente no espaço aéreo japonês, incluindo os de novembro de 2019, junho de 2020 e setembro de 2021, concluímos que eles são fortemente presumidos como balões de reconhecimento não tripulados voados pela China", informou um comunicado do Ministério da Defesa do Japão.