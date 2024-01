Japão diz que sua sonda lunar "retomou operações"

A- A+

A sonda lunar japonesa SLIM retomou suas operações, o que sugere que conseguiu restaurar o fornecimento de energia, anunciou a agência espacial JAXA nesta segunda-feira (29, noite de domingo no Brasil).

"Ontem à noite conseguimos restabelecer a comunicação com a SLIM e retomamos as operações", afirmou a agência japonesa na rede social X. "Imediatamente começamos as observações científicas com a MBC (câmera espectroscópica multibanda) e obtivemos a primeira luz para observação de 10 bandas", acrescentou.

A JAXA também publicou no X uma imagem capturada pela sonda de uma rocha observada perto do módulo.

O Smart Lander for Investigating Moon (SLIM) realizou um pouso histórico a 55 metros de seu alvo inicial, um alto grau de precisão, tornando o Japão o quinto país a conseguir pousar na Lua, após Estados Unidos, União Soviética, China e Índia.

No entanto, a JAXA anunciou pouco depois do pouso que não podia confirmar se as baterias solares do SLIM estavam gerando energia, e por isso cortou seu suprimento elétrico menos de três horas após pousar na Lua.

