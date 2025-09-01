A- A+

METEOROLOGIA Japão e Coreia do Sul enfrentam verão mais quente já registrado No Japão, a temperatura média entre junho e agosto foi 2,36ºC superior ao valor médio do período

Japão e Coreia do Sul enfrentaram o verão (hemisfério norte) mais quente já registrado e quebraram o recorde de temperatura alcançado no ano passado, segundo dados oficiais de junho, julho e agosto publicados nesta segunda-feira (1º) pelas respectivas agências meteorológicas.

No Japão, a temperatura média entre junho e agosto foi 2,36ºC superior ao valor médio do período, segundo a Agência Meteorológica Japonesa (JMA).

Foi "o verão mais quente desde o início dos registros em 1898", indicou a JMA, acrescentando que este foi "o terceiro verão consecutivo com recorde de temperatura".

No mesmo período, a Coreia do Sul teve a temperatura média de 25,7ºC, "o maior valor desde o início dos registros em 1973", informou a agência meteorológica do país em um comunicado.

O recorde anterior para o período havia sido registrado no ano passado, com 25,6ºC.

No Japão, o calor provocou a hospitalização de 84.521 pessoas no país entre 1º de maio e 24 de agosto, um pouco mais que os 83.414 hospitalizados durante o mesmo período de 2024, segundo a agência de gestão de incêndios e desastres.

A tradicional temporada japonesa de floração das cerejeiras, em março ou abril, adianta-se a cada ano e às vezes não ocorre completamente, devido ao fato de que o outono e o inverno não são suficientemente frios, explicam especialistas.

Outra mudança visível é que a neve cai cada vez mais tarde no Monte Fuji. Em 2024, o recorde do primeiro registro de neve foi marcado em novembro.

A Coreia do Sul sofre com uma prolongada seca na cidade de Gangneung, onde as autoridades declararam estado de desastre e decretaram restrições no uso da água.

Veja também