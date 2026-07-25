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JAPÃO

Japão enfrenta seu quinto dia consecutivo de "calor cruel"

Na quinta-feira (23), 453 pessoas foram hospitalizadas na capital, Tóquio, com problemas de saúde relacionados ao calor

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Japão registrou temperaturas acima de 40°C pelo quinto dia consecutivoJapão registrou temperaturas acima de 40°C pelo quinto dia consecutivo - Foto: Andrew Caballero-Reynolds / AFP

O Japão registrou temperaturas acima de 40°C pelo quinto dia consecutivo neste sábado (25), oficialmente classificados como "dias de calor cruel", com alertas de onda de calor em diversas regiões do país.

Segundo a emissora pública NHK e outros veículos de comunicação japoneses, esta onda de calor é a mais longa desde o início de registros comparáveis em 2010.

Em seis cidades da região central do Japão, particularmente nas províncias de Aichi e Gifu, as temperaturas ultrapassaram o "kokushobi", um novo termo que significa "dia de calor cruel", segundo a Agência Meteorológica do Japão (JMA).

Este termo foi cunhado em abril para chamar a atenção do público para os alertas de onda de calor, mas não implica em nenhuma ação oficial em nível nacional.

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Com aproximadamente 1.300 mortes relacionadas ao calor por ano, o país asiático estabeleceu a meta de reduzir esse número pela metade até 2030.

Segundo cientistas, as mudanças climáticas causadas pela ação humana aumentam a frequência e a intensidade de ondas de calor extremas no Japão e em outros lugares.

Na quinta-feira, 453 pessoas foram hospitalizadas na capital, Tóquio, com problemas de saúde relacionados ao calor. Este é um número recorde desde que os registros começaram, há 16 anos.

O Japão teve o verão mais quente já registrado no ano passado.

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