Japão flexibiliza uso de máscara, mas população ser recusa a aderir

Nesta segunda-feira (13), o governo japonês flexibilizou as regras sobre o uso de máscaras, recomendando-as apenas em trens lotados, hospitais ou casas de longa permanência, mas há poucos sinais de que as pessoas queiram parar de usá-las.

O uso de máscaras nunca foi obrigatório no Japão, mas os moradores aderiram à recomendação de usá-las dentro e fora de casa no início da pandemia. Seu uso era comum mesmo antes da Covid-19, durante a temporada de gripe.

O país é um dos últimos da Ásia a remover a recomendação nacional do uso de máscara, embora a maioria da população tenha mantido o rosto coberto nos trens e ao ar livre nesta segunda-feira

"Acho que vou continuar usando a máscara por enquanto", disse Tatsuhiko Ohashi, 46, à AFP ao deixar a estação de Shinagawa, em Tóquio.

Ele disse que estava "com um pouco de medo" da Covid e teme que ser infectado inadvertidamente "deixe as pessoas ao meu redor desconfortáveis".



O Japão evitou lockdowns e outras restrições duras durante a pandemia, mas se saiu melhor do que muitos outros países, com 73.199 mortes entre uma população de mais de 125 milhões. Alguns atribuem o relativo sucesso ao uso de máscaras e outras medidas voluntárias, juntamente com o estrito fechamento das fronteiras.

Mas o governo tem tentado voltar à normalidade reabrindo as fronteiras e estimulando a economia.

No domingo, havia pouco mais de 7 mil casos de Covid em todo o país, e as empresas disseram que deixarão os clientes decidirem se querem usar máscara, embora seus funcionários continuem a usar a proteção.

