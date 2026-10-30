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Ásia Japão inicia tratamento para doença de Parkinson com células-tronco "O primeiro transplante foi realizado no Hospital Universitário de Quioto em outubro", declarou a Sumitomo Pharma nesta sexta-feira (30) em um comunicado, no qual apresentou os resultados

Um paciente começou uma terapia pioneira a nível mundial para tratar a doença de Parkinson com células-tronco, declarou nesta sexta-feira (30) a companhia farmacêutica japonesa encarregada do tratamento, após sua aprovação condicional no país.

"O primeiro transplante foi realizado no Hospital Universitário de Quioto em outubro", declarou a Sumitomo Pharma nesta sexta-feira (30) em um comunicado, no qual apresentou os resultados.

As terapias atuais "aliviam os sintomas sem reduzir nem interromper o avanço da doença", detalhou a entidade.

O tratamento da farmacêutica consiste no transplante de milhões de células-tronco pluripotentes induzidas (iPS), provenientes de pessoas saudáveis, para o cérebro do paciente.

As iPS são criadas ao transformar células adultas "especializadas", que já desempenhavam uma função específica no corpo, em células "jovens", que podem voltar a se converter em quase qualquer tipo de célula do organismo.

Neste caso, elas são transformadas em precursoras de células de dopamina, que já não estão presentes em pessoas com a doença de Parkinson.

O Japão aprovou a terapia inovadora em março, após um ensaio clínico bem-sucedido. Durante este estudo, sete pacientes entre 50 e 69 anos receberam implantes de cinco ou dez milhões de células em ambos os hemisférios do cérebro.

Posteriormente, foram acompanhados por dois anos e não foram observados efeitos adversos graves. Quatro pacientes apresentaram melhora em seus sintomas.

A Sumitomo Pharma anunciou nesta sexta-feira que planeja realizar transplantes em 20 a 30 pacientes até março de 2029.

A empresa também está conduzindo um ensaio clínico nos Estados Unidos.

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