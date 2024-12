Japão tem o outono mais quente já registrado; confira aumento nas médias

A- A+

O Japão registrou seu outono mais quente desde que começou a fazer registros há 126 anos, o que adiou o aparecimento de sua vistosa folhagem sazonal até dezembro, informou a Agência Meteorológica Japonesa.

"Este ano foi 1,97 grau Celsius maior que a média (...) sendo o outono mais quente desde 1898, quando as estatísticas começaram", afirmou a agência.

Entre setembro e novembro, a temperatura foi 2,4 graus maior que a média em Tóquio, 2,9 maior na cidade central de Nagoya e 1,2 mais quente em Sapporo (norte).

As temperaturas atrasaram a temporada de folhagem de outono, quando muitos turistas se reúnem para observar os tons vibrantes de vermelho e amarelo.

A Corporação Meteorológica do Japão informou que o melhor momento para observar as folhas de outono em Tóquio será por volta de 5 de dezembro, e em Osaka no dia 9 de dezembro, ambas datas posteriores ao normal.

O Japão igualou este ano o verão mais quente já registrado. As ondas de calor extremas causadas pelas mudanças climáticas, segundo cientistas, afetam várias regiões do mundo.

A famosa camada de neve no cume do Monte Fuji também atrasou este ano e só foi observada em novembro - geralmente era registrada no mais tardar em outubro.

