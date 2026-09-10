Japão pede alteração em novo mapa da ONU por representação de ilhas disputadas com a Rússia
No novo mapa, África, América Latina, sul da Ásia e Oceania aparecem muito maiores
O Japão anunciou nesta quinta-feira (10) que pediu a revisão de um novo mapa-múndi adotado pela ONU por considerar que a representação dá a entender que as disputadas Ilhas Curilas pertencem à Rússia.
A Assembleia Geral da ONU aprovou na sexta-feira uma resolução para promover uma representação cartográfica do mundo mais fiel ao tamanho real dos continentes.
No novo mapa, África, América Latina, sul da Ásia e Oceania aparecem muito maiores.
A cartografia abandona a projeção de Mercator, que amplia artificialmente os territórios situados em latitudes mais altas, uma distorção decorrente, em grande medida, da dificuldade de representar um globo tridimensional em um mapa bidimensional.
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O Japão esteve entre os 164 países que apoiaram a resolução, mas posteriormente apresentou objeções porque o mapa mostra as Ilhas Curilas, conhecidas no Japão como Territórios do Norte, com a mesma cor da Rússia.
O novo mapa "inclui uma representação que contradiz a posição do governo japonês", declarou o porta-voz do governo, Minoru Kihara.
"Apresentamos um protesto ao responsável pelo site no qual o mapa aparece, por meio dos canais diplomáticos, para exigir que essa representação seja corrigida", acrescentou Kihara à imprensa.
O porta-voz afirmou que o Japão "deve evitar a disseminação de ideias equivocadas sobre seus territórios e nomes geográficos".
As ilhas em disputa foram ocupadas em 1945 pela então União Soviética, que expulsou a população japonesa.
As relações entre Japão e Rússia se deterioraram significativamente no mês passado, quando o presidente russo, Vladimir Putin, fez uma visita surpresa às ilhas pela primeira vez.
Em resposta, Tóquio convocou o embaixador russo, e a primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi, classificou a visita de Putin como "absolutamente inaceitável".
A projeção de Mercator ampliava as regiões do norte e reduzia proporcionalmente as áreas próximas ao Equador, fazendo Europa e América do Norte parecerem muito maiores e diminuindo visualmente África e América do Sul.
Em 2018, um grupo de cartógrafos lançou a projeção Equal Earth, que representa de forma mais proporcional as dimensões de África, América Latina, sul da Ásia e Oceania.