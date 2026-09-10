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ONU Japão pede alteração em novo mapa da ONU por representação de ilhas disputadas com a Rússia No novo mapa, África, América Latina, sul da Ásia e Oceania aparecem muito maiores

O Japão anunciou nesta quinta-feira (10) que pediu a revisão de um novo mapa-múndi adotado pela ONU por considerar que a representação dá a entender que as disputadas Ilhas Curilas pertencem à Rússia.

A Assembleia Geral da ONU aprovou na sexta-feira uma resolução para promover uma representação cartográfica do mundo mais fiel ao tamanho real dos continentes.

No novo mapa, África, América Latina, sul da Ásia e Oceania aparecem muito maiores.

A cartografia abandona a projeção de Mercator, que amplia artificialmente os territórios situados em latitudes mais altas, uma distorção decorrente, em grande medida, da dificuldade de representar um globo tridimensional em um mapa bidimensional.

O Japão esteve entre os 164 países que apoiaram a resolução, mas posteriormente apresentou objeções porque o mapa mostra as Ilhas Curilas, conhecidas no Japão como Territórios do Norte, com a mesma cor da Rússia.

O novo mapa "inclui uma representação que contradiz a posição do governo japonês", declarou o porta-voz do governo, Minoru Kihara.

"Apresentamos um protesto ao responsável pelo site no qual o mapa aparece, por meio dos canais diplomáticos, para exigir que essa representação seja corrigida", acrescentou Kihara à imprensa.

O porta-voz afirmou que o Japão "deve evitar a disseminação de ideias equivocadas sobre seus territórios e nomes geográficos".

As ilhas em disputa foram ocupadas em 1945 pela então União Soviética, que expulsou a população japonesa.

As relações entre Japão e Rússia se deterioraram significativamente no mês passado, quando o presidente russo, Vladimir Putin, fez uma visita surpresa às ilhas pela primeira vez.

Em resposta, Tóquio convocou o embaixador russo, e a primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi, classificou a visita de Putin como "absolutamente inaceitável".

A projeção de Mercator ampliava as regiões do norte e reduzia proporcionalmente as áreas próximas ao Equador, fazendo Europa e América do Norte parecerem muito maiores e diminuindo visualmente África e América do Sul.

Em 2018, um grupo de cartógrafos lançou a projeção Equal Earth, que representa de forma mais proporcional as dimensões de África, América Latina, sul da Ásia e Oceania.

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