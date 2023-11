Japão pede libertação de cidadão condenado na China por espionagem

A- A+

O Japão pediu, nesta segunda-feira (13), a libertação de um dos seus cidadãos, que teve a condenação na China a 12 anos de prisão por espionagem recentemente confirmada, em um novo caso que prejudica as relações entre os dois países vizinhos.

"Estamos cientes de que, no dia 3 de novembro, foi confirmado, após apelação, um veredito de 12 anos de prisão para um cidadão japonês de 50 anos, detido (na China) desde julho de 2019", declarou o porta-voz do governo japonês, Hirozaku Matsuno, em coletiva de imprensa.

"No que diz respeito à detenção de cidadãos japoneses na China, trabalhamos (com as autoridades locais) para conseguir o seu rápido retorno ao nosso país e garantir a transparência do sistema judicial (chinês) a diferentes níveis e com diferentes meios", acrescentou.

Quando questionado sobre o caso, o Ministério das Relações Exteriores da China recusou-se a fornecer mais detalhes, referindo-se à AFP às "autoridades competentes".

"O que posso dizer é que a China é um país governado pelo Estado de direito, que trata dos casos relevantes de acordo com a lei e protege os direitos e interesses legítimos das partes envolvidas", disse a porta-voz Mao Ning em coletiva de imprensa regular nesta segunda-feira.

Pelo menos 17 japoneses foram detidos na China desde que Pequim reforçou a sua legislação anti-espionagem em 2015, segundo o Ministério das Relações Exteriores japonês.

No mês passado, a embaixada japonesa em Pequim confirmou a detenção oficial na China de outro cidadão japonês, um diretor do grupo farmacêutico japonês Astellas, detido desde março por suspeita de espionagem.

Os líderes de ambos os países, o presidente chinês Xi Jinping e o primeiro-ministro japonês Fumio Kishida, deverão participar no Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC) em San Francisco, Estados Unidos, e realizarão uma reunião bilateral.

Mas Matsuno disse nesta segunda-feira que, por enquanto, "não existe um plano definido" sobre este assunto.

Se uma reunião bilateral for confirmada, poderá estar na agenda do primeiro-ministro Kishida discutir a questão dos detidos japoneses na China, segundo a agência de notícias Jiji, que citou fontes do governo japonês.

As relações entre Pequim e Tóquio também são tensas por outras questões, desde disputas históricas a disputas territoriais no Mar da China, além da crescente influência militar chinesa na Ásia-Pacífico.

