Japão prende dois americanos que tentaram se aproximar do macaco Punch
Um dos homens, que se comprometeu como um estudante universitário de 24 anos, foi detido no domingo (17) após escalar uma cerca e pular uma vala que circunda o recinto dos macacos no Zoológico da cidade de Ichikawa, nos arredores de Tóquio
Dois americanos foram presos no Japão depois que um deles entrou no recinto dos macacos no zoológico onde um filhote de macaco chamado Punch se tornou uma sensação global na internet este ano, informou a polícia nesta segunda-feira (18).
Um dos homens, que se comprometeu como um estudante universitário de 24 anos, foi detido no domingo após escalar uma cerca e pular uma vala que circunda o recinto dos macacos no Zoológico da cidade de Ichikawa, nos arredores de Tóquio.
O outro homem, que filmou o incidente, foi acordado como um cantor de 27 anos.
Imagens nas redes sociais mostraram uma pessoa escalando a cerca fantasiada com uma máscara com o rosto sorridente e óculos de sol, o que fez com que os macacos se dispersassem.
Leia também
• Hugo Souza revela taça da Copa do Mundo como papel de parede do celular: "Durmo e acordo vendo"
• Ancelotti convoca Seleção Brasileira para Copa do Mundo nesta segunda (18)
• Fifa se reúne com Federação Iraniana e promete Copa do Mundo 'o mais agradável possível'
Os homens não foram direcionados aos animais e foram rapidamente detidos pelos funcionários do zoológico, disse um policial de Ichikawa que falou à AFP sob condição de anonimato.
Os dois homens enfrentam acusações de obstrução de atividade comercial, as quais negam, disse o policial.
A dupla não portava documentos de identidade e inicialmente tentou mentir para a polícia sobre os seus nomes, acrescentou.