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Internacional Japão protesta contra Rússia e exige devolução de controle de ativos da Japan Tobacco Decisão ocorre em meio a relações já deterioradas entre Moscou e Tóquio

O Japão apresentou um protesto formal contra a decisão da Rússia de colocar ativos da Japan Tobacco sob controle estatal temporário, abrindo um novo foco de tensão entre Tóquio e Moscou A ministra das Finanças do Japão, Satsuki Katayama, afirmou nesta sexta-feira, 6, que o governo japonês encaminhou a reclamação por vias diplomáticas e exigiu, com urgência, que a Rússia reverta a medida.

Segundo Katayama, o Japão vem pedindo de forma consistente que Moscou garanta que os interesses legítimos de cidadãos e empresas japonesas não sejam prejudicados, e disse que Tóquio continuará monitorando o caso e responderá em coordenação com ministérios, agências e a própria Japan Tobacco.

O movimento russo ocorreu após o presidente Vladimir Putin assinar na quinta-feira um decreto que coloca as quatro operações de manufatura da Japan Tobacco na Rússia sob administração estatal temporária. O governo japonês detém mais de um terço da empresa, que atua na Rússia desde 1999 por meio da divisão internacional. A Japan Tobacco, dona de marcas como Winston e Camel, está entre as maiores companhias de tabaco no mercado russo e tem participação próxima de 40%.

A Rússia é descrita como um mercado crucial para a Japan Tobacco, respondendo por cerca de um quarto do lucro do grupo. Após a notícia, as ações da empresa chegaram a ser indicadas com queda de 19% em Tóquio, com ordens de venda superando as de compra. Analistas do Jefferies afirmaram que ser impedida de operar na Rússia equivaleria a perder um dos maiores negócios da companhia. Eles também observaram que, embora algumas empresas ocidentais tenham recebido compensação por ativos confiscados na Rússia, essas indenizações teriam subavaliado de forma significativa os negócios.

Uma porta-voz da Japan Tobacco disse que a "administração temporária" não constitui nacionalização ou requisição, mas evitou comentar detalhes do que a medida implica. A empresa afirmou que segue reunindo informações, avaliando opções e medindo potenciais impactos, acrescentando que suas operações na Rússia têm sido conduzidas em conformidade com regulações e sanções.

A decisão ocorre em meio a relações já deterioradas entre Moscou e Tóquio. O Kremlin tem criticado o Japão por apoiar a Ucrânia e por aumentar gastos militares e aprofundar laços com o Ocidente. No mês anterior, a Rússia também acusou um jornalista japonês de espionagem. Fonte: Dow Jones Newswires.

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