Japão realiza primeira cirurgia cardíaca com células-tronco
"Esperamos que isso melhore a qualidade de vida da paciente", disse Yoshiki Sawa, o cirurgião que realizou o procedimento e que dirige o Hospital Osaka Keisatsu
Um hospital no Japão realizou a primeira cirurgia do mundo utilizando lâminas de células-tronco de músculo cardíaco disponíveis comercialmente, após a aprovação dessa terapia inovadora no início deste ano, segundo um dos cirurgiões.
Durante o procedimento de uma hora, realizado na terça-feira (29), três lâminas de cardiomiócitos derivadas de células iPS (células-tronco pluripotentes induzidas) foram implantadas no coração de uma mulher de 50 anos que sofria de insuficiência cardíaca grave.
Este procedimento marca o primeiro uso clínico dessa terapia regenerativa desde sua aprovação condicional pelo governo japonês em março.
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Nos testes, todos os oito pacientes tratados, que sofriam de doença cardíaca isquêmica, uma condição cardíaca causada pelo estreitamento das artérias coronárias, apresentaram redução dos sintomas, e quatro deles, em particular, mostraram melhora na função cardíaca, segundo a mídia local.
"Esperamos que isso melhore a qualidade de vida da paciente", disse Yoshiki Sawa, o cirurgião que realizou o procedimento e que dirige o Hospital Osaka Keisatsu.