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Medicina Japão realiza primeira cirurgia cardíaca com células-tronco "Esperamos que isso melhore a qualidade de vida da paciente", disse Yoshiki Sawa, o cirurgião que realizou o procedimento e que dirige o Hospital Osaka Keisatsu

Um hospital no Japão realizou a primeira cirurgia do mundo utilizando lâminas de células-tronco de músculo cardíaco disponíveis comercialmente, após a aprovação dessa terapia inovadora no início deste ano, segundo um dos cirurgiões.

Durante o procedimento de uma hora, realizado na terça-feira (29), três lâminas de cardiomiócitos derivadas de células iPS (células-tronco pluripotentes induzidas) foram implantadas no coração de uma mulher de 50 anos que sofria de insuficiência cardíaca grave.

Este procedimento marca o primeiro uso clínico dessa terapia regenerativa desde sua aprovação condicional pelo governo japonês em março.

Nos testes, todos os oito pacientes tratados, que sofriam de doença cardíaca isquêmica, uma condição cardíaca causada pelo estreitamento das artérias coronárias, apresentaram redução dos sintomas, e quatro deles, em particular, mostraram melhora na função cardíaca, segundo a mídia local.

"Esperamos que isso melhore a qualidade de vida da paciente", disse Yoshiki Sawa, o cirurgião que realizou o procedimento e que dirige o Hospital Osaka Keisatsu.

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