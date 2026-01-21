Qua, 21 de Janeiro

ENERGIA NUCLEAR

Japão reativa a maior usina nuclear do mundo

Decisão gerou uma série de protestos entre os japoneses

Decisão gerou uma série de protestos entre os japoneses - Foto: Kuzuhiro Nogi / AFP

A usina nuclear japonesa de Kashiwazaki-Kariwa, a maior do mundo, retomou suas operações nesta quarta-feira (21) pela primeira vez desde o desastre de Fukushima em 2011, apesar das persistentes preocupações da população.

Na primeira fase, apenas um dos sete reatores da usina de Kashiwazaki-Kariwa, a maior do mundo em termos de capacidade de produção, foi reativado, anunciou a operadora.

A reativação ocorreu às 19h02, horário local (07h02 no horário de Brasília), disse Tatsuya Matoba, porta-voz da Tokyo Electric Power Company (Tepco), à AFP.

O governador da província de Niigata, onde a usina está localizada, havia aprovado a reativação no mês passado, apesar da opinião pública dividida: segundo uma pesquisa realizada em setembro pela própria província, 60% dos moradores se opuseram à reativação, em comparação com 37% que a apoiaram.

Na terça-feira, dezenas de manifestantes enfrentaram o frio para protestar na neve perto da entrada da usina, às margens do mar do Japão.

"A eletricidade de Tóquio é produzida em Kashiwazaki, e somente os moradores daqui deveriam correr riscos? Não faz sentido", lamentou Yumiko Abe, uma moradora de 73 anos, à AFP.

A usina de Kashiwazaki-Kariwa foi desativada quando o Japão fechou todos os seus reatores nucleares após o triplo desastre — terremoto, tsunami e acidente nuclear — em Fukushima, em março de 2011.

