Japão reativa maior central nuclear do mundo

O Japão reativou nesta segunda-feira a maior usina nuclear do mundo, depois que uma tentativa anterior foi suspensa por uma pequena falha, anunciou a operadora.

A usina de Kashiwazaki-Kariwa, na região de Niigata, retomou operações às 14h00 (2h00 de Brasília), informou a empresa Tokyo Electric Power Company (TEPCO).

Uma falha em um alarme em janeiro forçou a suspensão da primeira tentativa de reativar a usina desde o desastre na central de Fukushima, em 2011.

A instalação permanecia inativa desde então, quando o Japão desativou todas as centrais nucleares após um terremoto e tsunami que danificaram três reatores de Fukushima.

O Japão voltou a recorrer à energia atômica para reduzir a dependência de combustíveis fósseis, alcançar a neutralidade de carbono e suprir sua crescente demanda energética devido à inteligência artificial.

A primeira-ministra conservadora, Sanae Takaichi, que no domingo obteve uma contundente vitória eleitoral, defende a energia nuclear para impulsionar a economia do país.

