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carteira Japão, Reino Unido e China ampliam posição como maiores credores de títulos dos EUA em janeiro O relatório mostrou que a carteira do Brasil encolheu para US$ 168 bilhões, ante US$ 168,7 bilhões em dezembro

Maior detentor estrangeiro de títulos do Tesouro dos EUA, O Japão ampliou sua carteira de papéis para US$ 1,225 trilhão em janeiro de 2026, mostram dados de fluxos divulgados pelo Departamento do Tesouro nesta quarta-feira. Em dezembro, o Japão era credor de US$ 1,185 trilhão de títulos do Tesouro americano

O Reino Unido também ampliou sua participação como credor da dívida americana para US$ 895,3 bilhões em janeiro, ante US$ 866 bilhões em dezembro. Em terceiro lugar entre os maiores detentores de papéis do Tesouro americano, a China continental elevou sua presença para US$ 694,4 bilhões, ante US$ 683,5 bilhões em dezembro.

O relatório mostrou que a carteira do Brasil encolheu para US$ 168 bilhões, ante US$ 168,7 bilhões em dezembro.

O Tesouro americano informou ainda que os residentes estrangeiros aumentaram suas participações em títulos de longo prazo dos EUA em janeiro, com compras líquidas de US$ 63,5 bilhões. As compras líquidas por investidores estrangeiros privados foram de US$ 42 bilhões, e as compras líquidas por instituições oficiais estrangeiras foram de US$ 21,4 bilhões.



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