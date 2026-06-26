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Tragédia Japão se prepara para tempestades tropicais; chuvas deixam dois mortos em Taiwan Intensa tempestade tropical Mekkhala, que antes era um tufão, registrou rajadas de vento de até 108 km/h, segundo meteorologistas

O Japão aconselhou mais de um milhão de pessoas a abandonar suas casas devido à aproximação de duas tempestades tropicais, enquanto chuvas torrenciais deixaram dois mortos em Taiwan.

A intensa tempestade tropical Mekkhala, que antes era um tufão, registrou rajadas de vento de até 108 km/h, segundo meteorologistas.

Fortes chuvas já atingiram partes do sul e oeste do Japão, assim como Taiwan, onde uma tempestade provocou enchentes e penetração de terra por toda a ilha.

Em Taiwan, uma mulher de 73 anos foi arrastada pela enchente na cidade portuária de Kaohsiung, no sul do país; Outra mulher de 49 anos foi encontrada morta dentro de um carro submerso no condado de Hsinchu.

Um homem de 65 anos continua desaparecido em Hsinchu após sair para operar sua propriedade rural.

No Japão, quatro pessoas ficaram feridas e as autoridades alertaram para os riscos de inundações e penetração da terra. Espera-se que Mekkhala contorne as ilhas de Kyushu, Shikoku e Honshu durante o fim de semana, afetando grande parte do Japão, incluindo as áreas densamente povoadas de Osaka, Nagoya e Tóquio.

A previsão é de que o sistema meteorológico convirja com a tempestade tropical Higos, que também está se formando no oceano Pacífico.

Esse encontro pode dar origem à aparência atmosférica conhecida como "efeito Fujiwhara", que ocorre quando duas tempestades se interagem, dificultando a previsão de seus movimentos e intensidade.

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