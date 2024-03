A- A+

MUNDO Japão suspende despejo de água de Fukushima por precaução após terremoto Agência reguladora nuclear do Japão também afirmou que não foram detectadas anomalias na central de Fukushima

O Japão suspendeu nesta sexta-feira (15) o despejo de água residual da central nuclear de Fukushima depois de um terremoto, anunciou a operadora da usina, que enfatizou que esta foi uma ação preventiva.

Segundo a Agência Meteorológica do Japão, um tremor de 5,8 graus de magnitude abalou a região de Fukushima, no nordeste do país, onde fica a central nuclear destruída por um terremoto e um tsunami em 2011.

A operadora da central, TEPCO, afirmou que o abalo não provocou "anomalias nas instalações de diluição e despejo da água tratada, mas que, por precaução, as operações nas instalações foram suspensas".





A agência reguladora nuclear do Japão também afirmou que não foram detectadas anomalias na central de Fukushima Daiichi.

A TEPCO iniciou em agosto o despejo do equivalente a 540 piscinas olímpicas de água residual coletada na usina após o acidente de 2011 e tratada para eliminar os elementos radioativos.

A ONU apoiou a segurança do plano, mas a Rússia e a China criticaram o vazamento que, segundo estes países, contamina o meio ambiente.

