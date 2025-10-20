Seg, 20 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda20/10/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
MUNDO

Japão tem acordo para nomeação da primeira mulher como primeira-ministra

Sanae Takaichi, 64 anos, é uma figura tradicionalista da ala conservadora do Partido Liberal Democrático

Reportar Erro
Japão tem acordo para nomeação da primeira mulher como primeira-ministraJapão tem acordo para nomeação da primeira mulher como primeira-ministra - Foto: Kazuhiro Nogi / AFP

O partido que governa o Japão assinou nesta segunda-feira (20) um acordo de coalizão com o principal bloco de oposição, o que abre o caminho para que Sanae Takaichi se torne a primeira mulher a comandar o Executivo do país asiático.

Takaichi, do governante Partido Liberal Democrático (PLD), assinou o acordo diante da imprensa com Hirofumi Yoshimura, líder do Partido da Inovação do Japão (PIJ), um dia antes de a Câmara Baixa do Legislativo votar para designá-la como a quinta pessoa a ocupar o cargo de chefe de Governo do país em cinco anos.

A coalizão ainda não tem todos os votos para nomear Takaichi como primeira-ministra, mas analistas acreditam que ela será eleita em segundo turno.

Takaichi foi escolhida no início do mês como líder do PLD, o partido que domina a política japonesa há várias décadas, após o anúncio de renúncia do primeiro-ministro Shigeru Ishiba em setembro, pressionado pelas derrotas eleitorais sofridas pelo PLD.

"Estou ansiosa para trabalhar com você para fortalecer a economia do Japão e transformar o país em uma nação que seja responsável com as gerações futuras", disse Takaichi ao seu aliado no momento da assinatura do acordo.

Leia também

• Uma das poucas mulheres da máfia japonesa busca a redenção

• Duas horas de celular por dia? Cidade japonesa convida a racionalizar o uso de telas

• Qual é a empresa japonesa que vai fornecer o antídoto para o metanol no Brasil?

Yoshimura, por sua vez, disse que estava convencido de que as partes estão "em sintonia sobre nossa paixão por fazer o Japão avançar".

Sanae Takaichi, 64 anos, é uma figura tradicionalista da ala conservadora do PLD. Mas sua nomeação como primeira-ministra parecia ter sido abalada pelo colapso da aliança que a legenda manteve por 26 anos com seu parceiro minoritário, o partido Komeito.

Este último abandonou a aliança após acusar o PLD de não endurecer as regras de financiamento eleitoral após um escândalo de corrupção.

O Komeito também criticou a dura retórica anterior de Takaichi sobre a China e suas visitas regulares a um santuário de Tóquio que homenageia os mortos de guerra do Japão, incluindo criminosos de guerra.

O anúncio da nova coalizão foi celebrado na Bolsa de Tóquio, que fechou em alta nesta segunda-feira.

Takaichi já expressou apoio a uma flexibilização monetária agressiva e mais gastos públicos.

O Japão tem urgência em nomear sua primeira-ministra. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem uma visita programada ao país no fim do mês, antes de participar da reunião do Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC) na Coreia do Sul.

Washington e Tóquio ainda não chegaram a um acordo sobre os detalhes de um acordo comercial. Trump também deseja que o Japão suspenda as importações de energia da Rússia e aumente seus gastos com defesa.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter