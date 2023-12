A- A+

VIRAL Japonês que fala "pernambuquês" se prepara para temporada no Brasil Ryu Uchihara quer ganhar a vida com a internet. Ele irá a São Paulo para gravar vídeos

O japonês Ryu Uchihara, de 25 anos, irá passar uma temporada no Brasil em janeiro de 2024. No começo do último mês de novembro, ele viralizou nas redes sociais ao aparecer em um vídeo falando português fluentemente com sotaque de Pernambuco. Agora, ele, que pediu demissão do emprego para tentar ganhar a vida com internet se prepara para a viagem.

Em entrevista exclusiva à Folha de Pernambuco, Ryu falou sobre a expectativa para o período no Brasil. Antes do vídeo ir ao ar, ele tinha cerca de 320 seguidores no Instagram. Agora, o japonês, que aprendeu a falar português em uma churrascaria onde trabalhava com brasileiros, acumula mais de 46 mil.

O japonês irá a São Paulo e, por enquanto, disse que não deve fazer uma parada no Recife. "Não temos muita programação do que fazer, a gente vai fazer os vídeos, essas paradas, entendesse? Espero que dê tudo certo. Justamente para isso que pedi demissão: para poder fazer mais vídeos", disse Ryu.

Manager de Ryu, Kevin Macedo, responsável pelo canal Samurai Life, que publicou o vídeo que viralizou, falou sobre a temporada no Brasil. "A nossa programação é ficar em São Paulo. Depois da repercussão que teve, eu conversei com ele e começaram a vir algumas propostas de publicidade. Eu conversei com ele e ele disse que iria tentar iniciar essa vida de trabalhar com a internet, trabalhar como influenciador", explicou.

Os vídeos de Ryu devem seguir a veia cômica do japonês, bem como também sobre curiosidades. "Eu penso em levar o Ryu para o lado da comédia. Ele é cômico e é ele, eu quero que o Ryu mostre o que ele é. Eu conheço o Ryu quando a câmera não está ligada e muda, eu ainda não consigo trazer o máximo dele com a câmera ligada. Ele é muito mais engraçado sem a câmera estar ligada", adiantou Kevin sobre os planos para os vídeos.

"Sou muito grato ao pessoal que está me convidando, o pessoal está ficando muito animado. Eu estou começando a ter a noção de que o povo está me conhecendo", completou Ryu.

