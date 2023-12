Japonês que viralizou por falar com sotaque pernambucano vem ao Brasil: "Curtir o Recife"

A- A+

O japonês Ryu Uchihara, que viralizou nas redes sociais por falar português com sotaque pernambucano, vai passar uma nova temporada no Brasil. Em um novo vídeo publicado em seu perfil no Instagram, que já acumula mais de 45 mil seguidores, o jovem de 25 anos afirmou que pediu demissão e vem para o outro lado do mundo.

Ryu ganhou projeção ao aparecer em um vídeo do canal Samurai Life, compartilhado no início de novembro, que teve milhões de visualizações. Além de falar fluentemente a língua portuguesa, o japonês usou expressões típicas pernambucanas como "entendesse" e "massa". Ele aprendeu a falar português quando trabalhava em uma churrascaria brasileira de Tóquio.

O novo vídeo mostra Ryu escrevendo uma "cartinha para Papai Noel". Ele diz que não quer mais comer sushi e yakisoba. "O senhor poderia me dar uma passagem para o Brasil para eu poder curtir o Recife e encher o bucho de cuscuz, entendesse?", brinca ele no vídeo.

"Eu vou para o Brasil em janeiro. Simplesmente, eu pedi demissão. E aí, eu to indo. É a vida, entendesse?", disse Ryu, pedindo dicas para os seguidores de onde deve ir em terras brasileiras. A maioria dos comentários, claro, pedia para o japonês vir para Pernambuco.

