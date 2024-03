A- A+

Paixão de Cristo Com uso de efeitos especiais, Paixão de Cristo de Jaqueira, na Mata Sul, acontece nesta quinta (27) A peça, que acontecerá no centro da cidade, fará homenagem a José Pimentel, ator que interpretou Jesus por 40 anos, na Paixão de Cristo de Nova Jerusalém e do Recife

O espetáculo “Jaqueira da Paixão, a Crucificação de um Rei”, que retrata a vida, a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, será apresentada ao ar livre nesta quinta-feira (28), às 19h, na Praça Nossa Senhora Aparecida, no centro de Jaqueira, município da Mata Sul pernambucana. A peça tem duração de 1h30 e a história será contada por 120 artistas da cidade. O espetáculo é livre para todos os públicos.

"A montagem reúne diversos elementos técnicos que envolvem as artes do teatro, do circo e da música. O projeto cultural iniciou com finalidade resgatar a cultura das vias sacras que existiam de forma dramatizada em cada estação que representava momentos dolorosos que antecederam a morte de Jesus Cristo, produzida pela igreja Católica", revelou Dido Brasil, produtor cultural e responsável pela peça. Ainda segundo o diretor, o espetáculo vem crescendo sua proporção a cada ano, inclusive chegou até a ter sua versão em musical.

"Nosso objetivo é envolver grupos de artistas locais, estudantes da rede de ensino, inscritos em programas sociais, moradores anônimos do campo e da cidade, grupos de minorias e até mesmo funcionários da gestão municipal", detalhou Ridete Pellegrino, prefeita de Jaqueira. Ela acrescenta que nesta terceira edição, o projeto faz homenagem à vida e obra de José Pimentel, Patrimônio Vivo de Pernambuco; ator conhecido por interpretar Jesus por 40 anos, na Paixão de Cristo de Nova Jerusalém e do Recife.

A Jaqueira da Paixão promete trazer realismo em seu espetáculo com o figurino e o seu cenário da peça. A trilha sonora será feita com a reprodução das músicas clássicas que remetem a Paixão de Cristo e com outros sons mais contemporâneas. A apresentação também terá um Cristo personificado, com as características produzidas pela igreja católica.

SERVIÇO:

Jaqueira da Paixão, a Crucificação de um Rei



ONDE: Praça Nossa Senhora Aparecida, Centro de Jaqueira-PE

QUANDO: quinta-feira (28)

HORÁRIO: 19h

ACESSO: livre ao público

