Notícias Jaqueira, na Mata Sul, se prepara para receber Paixão de Cristo com cenário reciclável A peça "Jaqueira da Paixão" reúne moradores da cidade para apresentar um momento de emoção e reforçar o compromisso com a sustentabilidade

No próximo sábado (12), a cidade de Jaqueira, na Zona da Mata Sul pernambucana, será palco do espetáculo "Jaqueira da Paixão". A peça, que está em sua quarta edição, será apresentada na Praça de Nossa Senhora Aparecida, com entrada franca, a partir das 18h e tem o tema “A ressurreição de um Rei”.

Nesta edição, a montagem terá um cenário ecológico e acessível, assim como o reaproveitamento de materiais recicláveis ou que seriam descartados.

O resultado final ocorreu através de uma oficina que contou com a participação dos integrantes da peça e de servidores da cidade, com o objetivo de valorizar a tradição cultural existente na região.

As aulas da oficina foram ministradas pelos produtores culturais Sérgio Neves e Thiago Bezerra, artesãos que participaram da montagem do Galo da Madrugada deste ano.

Com a participação de 100 moradores locais, o espetáculo teatral traz um elenco variado com crianças, adolescentes, jovens e idosos, além de promover a inclusão de grupos sociais que compõem o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV).

O evento também conta com a participação de figuras marcantes de Jaqueira, o professor Fernando do Rêgo Barros, o primeiro prefeito da cidade, emprestou a sua imponente voz para Luís Antônio, o intérprete de Jesus.

Já considerada uma das maiores da Zona da Mata Sul, a Paixão de Cristo jaqueirense reúne visitantes de cidades vizinhas para prestigiar a peça, que também apresenta danças contemporâneas e efeitos especiais de luz ao público.

SERVIÇO:

'Jaqueira da Paixão'

Quando: sábado (12) de abril, a partir das 18h

Onde: Praça Nossa Senhora Aparecida, Jaqueira-PE

Quanto: Gratuito

