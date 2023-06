A- A+

JUNHO Jardim Botânico do Recife tem programação especial pelo Mês do Meio Ambiente Agenda especial de junho começa esta sexta (9)

Com caminhadas ecológicas, vídeos, exposição e palestras, o Jardim Botânico do Recife, localizado no Curado, Zona Oeste da cidade, começa, a partir desta sexta-feira (9), programação especial para marcar o Mês do Meio Ambiente, comemorado em junho.

Todas as atividades são gratuitas, e o equipamento funciona de terça-feira a domingo, das 9h às 15h.



A programação, que segue o tema proposto pela ONU - "Soluções para a Poluição Plástica" -, inicia com uma palestra. Às 10h desta sexta, os visitantes poderão conferir a palestra sobre “Poluição por Microplásticos em Áreas de Manguezais". [Confira a programação completa ao fim do texto].



Já os fins de semana juninos oferecem uma caminhada ecológica. Com o título "A Trilha do Plástico", a caminhada tem início às 10h, mas antes, às 9h,a pessoa precisa fazer a inscrição.

Guiados por monitores do espaço, os participantes, segundo a gestão do espaço, "terão a oportunidade de explorar os encantos do Jardim Botânico enquanto aprendem sobre os impactos ambientais do plástico e como podem adotar medidas para preservar nossos ecossistemas."



No sábado e no domingo, a dica é chegar às 9h, fazer a inscrição para a caminhada e assistir a vídeos e documentários com temáticas relacionadas ao meio ambiente e combate à poluição plástica.

A exibição começa às 9h e segue até as 15h, terminando sempre com a roda de diálogo "Repensando o consumo dos objetos plásticos". O Ecocine ambiental acontece, além do fins de semana de junho, de terça a sexta deste mês.



Também de terça a domingo, das 9h às 15h, estará aberta a exposição "Produção, Uso e Descarte do Plástico". A mostra pretende dar uma visão da cadeia de consumo do plástico e suas consequências ambientais, com as diferentes etapas do ciclo do plástico, desde sua fabricação até o descarte.

Encerrando a programação do Mês do Meio Ambiente, no dia 29 de junho, haverá a oficina de "Manipulação de Plantas Medicinais" às 10h e às 14h. A atividade, segundo a organização, "busca despertar o interesse pela preservação da biodiversidade local e pela valorização das plantas como fonte de saúde e bem-estar".

Confira a programação completa deste mês de junho:

Sexta-feira (9)

Palestra: Poluição por microplásticos em áreas de manguezais

Pesquisadores do Cetene - 10h

Sábados (10 e 17 ) e domingos (11, 18 e 25)

Caminhada ecológica - A TRILHA DO PLÁSTICO

Inscrição: 09h

Monitoria guiada: 10h

Quinta-feira (29)

Oficina de manipulação de plantas medicinais

Inscrição: Inscrições prévias via ou whatsapp (81-99323.4871)

Horário: 10h e 14h

Local: biblioteca do JBR



Todos os dias (Terça a domingo)

9h às 15h - ECOcine ambiental e roda de diálogo "Repensando o consumo dos objetos plásticos"

9h às 15h - Exposição "Produção, uso e descarte do plástico"

9h às 15h - EXPOinterativa: Poluição por microplásticos em áreas de manguezais.

