Recife Jardim Botânico e Econúcleo do Parque da Jaqueira oferecem atividades gratuitas neste fim de semana Programação envolve contato com a natureza e sensibilização ecológica, por meio de oficinas, contações de história e caminhadas

O Jardim Botânico do Recife (JBR), no bairro do Curado, na Zona Oeste, e o Econúcleo do Parque da Jaqueira, na Zona Norte da capital, promovem atividades gratuitas neste fim de semana.



A programação envolve contato com a natureza e sensibilização ecológica, por meio de oficinas, contações de história, caminhadas e cantorias nos espaços, que são administrados pela Prefeitura do Recife.

No sábado (19), às 9h30, o Jardim Botânico realiza uma oficina de exsicatas, com plantas desidratadas. Na ocasião, serão abordadas técnicas de coleta de plantas e formas de preservar amostras botânicas. A atividade é destinada para crianças entre 5 e 14 anos.

Já no domingo (20), quem for ao espaço poderá participar da caminhada ecológica, realizada a partir das 10h. Serão apresentadas várias espécies nativas da Mata Atlântica, além das vegetações exóticas e como suas interações afetam o ecossistema.

Quem preferir visitar o Econúcleo do Parque da Jaqueira, poderá conferir, na sexta-feira (18), nos turnos da manhã e tarde, a “oficina de percussão com garrafas pet” e a contação de história educativa “Pedrinho e o barco”, que traz o tema do lixo nas ruas e suas consequências.

No sábado (19) pela manhã, têm a contação de história “Jô e o segredo das árvores” e a caminhada “Como vivem as árvores”. Já no turno da tarde, haverá a contação de história “A lenda da vitória régia”, e a cantoria didática da boneca Lili.

Econúcleo do Parque da Jaqueira. Foto: Divulgação

No domingo (20), o local ofertará a contação de história “Um pé de migué” e a oficina “Carimbo ecológico", nos períodos da manhã e da tarde, respectivamente.



A Prefeitura do Recife lembra que, até o dia 27 de agosto, o Econúcleo Jaqueira arrecada potes de vidro para armazenamento de leite materno.



A campanha faz parte das atividades em comemoração ao mês da Primeira Infância e ao Agosto Dourado, que marca a luta pelo incentivo à amamentação. As embalagens precisam ser de vidro e possuir tampa de plástico, a exemplo dos potes de café solúvel.



Confira programação completa:

Jardim Botânico do Recife:

Sábado (19)

9h30 - Inscrições

10h - 11h30 - Caminhada ecológica e Oficina Exsicata

Domingo (20)

10h - Inscrições

10h30 - Caminhada ecológica



Econúcleo Jaqueira: manhã - a partir das 9h e tarde - a partir das 14h

Quinta-feira (17)

Manhã: Oficina de artes com material ecológico

Tarde: Oficina de artes com material ecológico; Contação de história: Jô e o segredo das árvores

Sexta-feira (18)

Manhã: Oficina de percussão com garrafas pet; Contação: Pedrinho e o barco

Tarde: Oficina de percussão com garrafas pet; Contação: Pedrinho e o barco

Sábado (19)

Manhã: Contação: Jô e o segredo das árvores; Caminhada: Como vivem as árvores

Tarde: Contação: A lenda da Vitória Régia; Cantoria com a boneca Lili

Domingo (20)

Manhã/tarde: Contação: um pé de migué; Oficina carimbo ecológico

