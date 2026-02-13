Sex, 13 de Fevereiro

CARNAVAL 2026

Festival Pernambuco Meu País no Carnaval: confira programação do polo Jardim do Cais do Sertão

Palco no Bairro do Recife recebe vários nomes da música pernambucana

Jardim do Cais do Sertão celebra tradições no Carnaval 2026

O Jardim do Cais do Sertão, no Bairro do Recife, área central da capital pernambucana, recebe entre esta sexta-feira (13) e a terça-feira (17), apresentações de manifestações tradicionais do Carnaval de Pernambuco, como maracatus, afoxés, blocos líricos, cocos, cirandas, bois, ursos, frevo e música popular pernambucana.

Com o tema "A gente é festa", o palco integra a programação do Festival Pernambuco Meu País no Carnaval. A programação do Jardim do Cais do Sertão é totalmente gratuita.

A curadoria do evento prioriza o diálogo entre Patrimônio Imaterial, ancestralidade e contemporaneidade, dando visibilidade à diversidade estética da folia pernambucana.

“Essa programação é um reflexo da diversidade, da memória e da força criativa que fazem do nosso Carnaval uma referência nacional”, destaca a secretária estadual de Cultura, Cacau de Paula.

A programação começa nesta sexta-feira (13) com apresentações de expressões da cultura popular, como o Urso Branco Cangaçá, o Afoxé Alafin Oyó, mestres João Limoeiro e Getúlio Cavalcanti, além da Orquestra Popular do Recife, sob o comando do maestro Ademir Araújo, com algumas participações especiais.

Ao longo do fim de semana, o público acompanha encontros que exaltam a força das tradições, como o Maracatu de Baque Solto Águia de Ouro, o Bloco Carnavalesco Lírico O Bonde, Antúlio Madureira, Renata Rosa, Siba, Briê e a histórica Ave Sangria.

  "Essa programação é um reflexo da diversidade, da memória e da força criativa que fazem do nosso Carnaval uma referência nacional", destaca a secretária de Cultura do Estado de Pernambuco, Cacau de Paula.
A programação segue até a Terça-feira de Carnaval (17), com apresentações de grupos como o Maracatu Estrela Brilhante de Igarassu, o Coco Miudinho da Xambá, o Samba de Coco Raízes de Arcoverde e o Bloco Flor da Lira de Olinda.

Nomes como Cordel do Fogo Encantado, Eddie, Fabiana Santiago e Ciel Santos também estão na programação.

Confira a programação do Jardim Cais do Sertão

13/02 – Sexta-feira

14/02 – Sábado

15/02 – Domingo

16/02 – Segunda-feira

17/02 – Terça-feira 

O festival é realizado pelo governo do estado, por meio da Secretaria de Cultura de Pernambuco (Secult-PE), da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe), da Secretaria de Turismo e Lazer (Setur-PE) e da Empetur.

