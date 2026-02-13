A- A+

CARNAVAL 2026 Festival Pernambuco Meu País no Carnaval: confira programação do polo Jardim do Cais do Sertão Palco no Bairro do Recife recebe vários nomes da música pernambucana

O Jardim do Cais do Sertão, no Bairro do Recife, área central da capital pernambucana, recebe entre esta sexta-feira (13) e a terça-feira (17), apresentações de manifestações tradicionais do Carnaval de Pernambuco, como maracatus, afoxés, blocos líricos, cocos, cirandas, bois, ursos, frevo e música popular pernambucana.

Com o tema "A gente é festa", o palco integra a programação do Festival Pernambuco Meu País no Carnaval. A programação do Jardim do Cais do Sertão é totalmente gratuita.

A curadoria do evento prioriza o diálogo entre Patrimônio Imaterial, ancestralidade e contemporaneidade, dando visibilidade à diversidade estética da folia pernambucana.

“Essa programação é um reflexo da diversidade, da memória e da força criativa que fazem do nosso Carnaval uma referência nacional”, destaca a secretária estadual de Cultura, Cacau de Paula.

A programação começa nesta sexta-feira (13) com apresentações de expressões da cultura popular, como o Urso Branco Cangaçá, o Afoxé Alafin Oyó, mestres João Limoeiro e Getúlio Cavalcanti, além da Orquestra Popular do Recife, sob o comando do maestro Ademir Araújo, com algumas participações especiais.

Ao longo do fim de semana, o público acompanha encontros que exaltam a força das tradições, como o Maracatu de Baque Solto Águia de Ouro, o Bloco Carnavalesco Lírico O Bonde, Antúlio Madureira, Renata Rosa, Siba, Briê e a histórica Ave Sangria.

A programação segue até a Terça-feira de Carnaval (17), com apresentações de grupos como o Maracatu Estrela Brilhante de Igarassu, o Coco Miudinho da Xambá, o Samba de Coco Raízes de Arcoverde e o Bloco Flor da Lira de Olinda.

Nomes como Cordel do Fogo Encantado, Eddie, Fabiana Santiago e Ciel Santos também estão na programação.

Confira a programação do Jardim Cais do Sertão



13/02 – Sexta-feira

15h30: Urso Branco Cangaçá

16h: Afoxé Alafin Oyó (Patrimônio) convida Coco de Umbigada

17h: Mestre João Limoeiro (Patrimônio) convida Mestre Josivaldo Caboclo

18h: Getúlio Cavalcanti convida o Bloco Carnavalesco Misto da Saudade

19h: Orquestra Malassombro

20h30: Orquestra Popular do Recife e Maestro Ademir Araújo convida Mônica Feijó e Josildo Sá

14/02 – Sábado

15h30: Maracatu de Baque Solto Águia de Ouro

16h: Afoxé Tela Oko Ara Ejibó

17h: O Bonde Bloco Carnavalesco Lírico

18h: Frevo a dois

19h: Briê convida Siba Puri

20h30: Banca Ave Sangria

15/02 – Domingo

15h30: Urso Cangaçá de Água Fria

16h: Coco Miudinho da Xambá (Patrimônio) convida Cila do Coco

17h: Cacau e Lulu e Manguebitinho

18h: Zeca Cirandeiro

19h: Antúlio Madureira

20h30: Renata Rosa convida Caetana

16/02 – Segunda-feira

15h30: Maracatu de Baque Solto Estrela da Serra

16h: Afoxé Povo de Ogunté

17h: Samba de Coco Raízes de Arcoverde convida Pretinha do Congo (Patrimônios)

18h: Adiel Luna e Coco Camará convida Poli

19h: Fabiana Santiago

20h30: Cordel do Fogo Encantado

17/02 – Terça-feira

15h30: Boi Fantástico

16h: Maracatu Estrela Brilhante de Igarassu (Patrimônio)

17h: Bloco Carnavalesco Misto Flor da Lira de Olinda

18h: Afoxé Filhos de Dandalunda

19h: Ciel Santos

20h30: Banda Eddie

O festival é realizado pelo governo do estado, por meio da Secretaria de Cultura de Pernambuco (Secult-PE), da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe), da Secretaria de Turismo e Lazer (Setur-PE) e da Empetur.

