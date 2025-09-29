A- A+

arte Jardim gratuito com esculturas de Picasso abrirá em Paris em 2030 O museu ao ar livre terá entrada gratuita e será aberto como uma ampliação do local que abriga a maior coleção do mestre da pintura moderna

Um jardim de esculturas de bronze de Pablo Picasso, "acessível para todos de forma gratuita", abrirá suas portas em 2030 junto ao museu dedicado ao pintor espanhol em Paris, que celebra este ano seu 40º aniversário.

Este "primeiro museu ao ar livre" dedicado ao mestre da pintura moderna será aberto como uma ampliação do local, criado em 1985 e que abriga a maior coleção de obras de Picasso do mundo, informou à AFP Cécile Debray, presidente do estabelecimento.

Nova York e Chicago, por exemplo, já contam com instalações de Picasso em espaços públicos, mas a capital francesa, onde o artista viveu durante muitos anos, não.

O jardim terá uma superfície de 2300 m² e abrigará diversas criações emblemáticas do mestre espanhol, entre elas sua famosa "Cabra".

O espaço externo unirá o jardim do museu à pequena praça contígua, detalhou Debray.

Ficará aberto público durante o mesmo horário que um jardim público da capital francesa, de forma gratuita, porém sob a supervisão do museu.

"É um projeto cheio de vida, como meu pai, e uma bonita forma de homenageá-lo" em Paris, "uma cidade imensamente importante para ele, onde permaneceu durante a guerra (1939-1945) e onde manteve durante muito tempo seu ateliê", declarou à AFP Paloma Picasso, filha do pintor e diretora da administração Picasso.

O jardim faz parte de um projeto de ampliação do museu, localizado em um palacete do século XVII no famoso bairro do Marais de Paris.

Com uma nova ala, os espaços dedicados às exposições temporárias serão duplicados e passarão a ter 800m², segundo Debray, que desde que assumiu a direção da instituição, há quatro anos, tem como objetivo renovar o enfoque da obra de Picasso à luz dos debates sociais e sobretudo do movimento #MeToo.

As obras, que começarão em 2028, têm um custo estimado de 50 milhões de euros (312 milhões de reais) completamente financiado por doadores privados e com o apoio da família Picasso. O museu permanecerá aberto durante as obras.

Veja também